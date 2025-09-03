Govee präsentiert mit JBL die Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL

Auf der vergangenen CES zeigte Govee ein interessantes Leuchtmittel, welches zusammen mit JBL entwickelt wurde. Das soll Licht und Sound auf eine einzigartige Weise kombinieren. Das Resultat nennt sich Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL und ist nun offiziell hier in Deutschland verfügbar. Wir geben einen kurzen Überblick.

Die Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL

Die Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL vereint Beleuchtung und Audioausgabe in einem Gerät. Für ein einzigartiges Lichterlebnis verbaut Govee insgesamt 210 einzelne LEDs, deren maximale Helligkeit bei 600 Lumen liegt. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2700K und 6500K einstellen. Der Hersteller verspricht, dass das Licht innerhalb von 32 Millisekunden passend zur Musik reagiert.

Für den Sound zeichnet ein 2,5-Zoll-Lautsprecher (6,35 cm) verantwortlich, der auch bei hohen Lautstärken eine verzerrungsfreie Wiedergabe garantieren soll. Die Klanganpassung erfolgt über JBLs Equalizer-Algorithmus. Werden zwei Lampen miteinander verbunden, entsteht über eine 5,8-Gigahertz-WLAN-Verbindung ein Stereo-Effekt. Mithilfe des integrierten 5.200 mAh starken Akkus soll eine Wiedergabezeit von 4,5 Stunden erreicht werden. Dank der zylindrischen Form soll sich das Produkt überall platzieren lassen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Produkt ist ab sofort im Handel verfügbar und soll 169,99 Euro kosten. Zur Markteinführung gibt es jedoch einen kleinen Preisnachlass, wodurch Interessenten knapp 153 Euro zahlen müssen. AirPlay 2 wird leider nicht unterstützt, dafür ist jedoch der Smart-Home-Standard Matter an Bord.

