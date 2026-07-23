Hardware-Bericht: Diese Macs plant Apple für die kommenden Jahre

Apple arbeitet offenbar an einer der umfangreichsten Mac-Produktoffensiven der vergangenen Jahre. Ein neuer Bericht zeichnet eine detaillierte Roadmap bis mindestens 2028. Geplant sind zahlreiche neue MacBook-Pro-, MacBook-Air-, iMac-, Mac-mini- und Mac-Studio-Modelle sowie der schrittweise Umstieg auf OLED-Displays.

Bereits bis Ende des Jahres soll Apple laut Bloomberg-Bericht mehrere neue Macs vorstellen. Dazu gehören ein neues MacBook Pro mit M6-Chip, aktualisierte iMacs sowie neue 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max. Diese High-End-Modelle sollen erstmals OLED-Displays mit Touch-Unterstützung erhalten und zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 auf den Markt kommen. Interne Testgeräte laufen laut Bloomberg bereits mit macOS 27.1, was auf einen Marktstart gegen Ende Oktober hindeutet.

Parallel arbeitet Apple an neuen Mac-mini-Modellen mit M5 Pro und M6 sowie an einer aktualisierten Mac-Studio-Serie mit M5 Max und M5 Ultra. Deren Zeitplan hängt laut Bericht allerdings von der Verfügbarkeit moderner Speicherchips ab.

2027: Neues MacBook Air und überarbeitetes Einsteiger-Pro-Modell

Für Anfang 2027 plant Apple demnach eine neue Generation des MacBook Air. Außerdem soll ein komplett überarbeitetes MacBook Pro der Einstiegsklasse erscheinen, das bereits den neuen M7-Chip nutzt.

Auch das erst kürzlich eingeführte MacBook Neo bleibt offenbar Teil der langfristigen Strategie. Apple testet laut Bloomberg bereits eine Version mit A19 Pro und plant regelmäßige Aktualisierungen – einschließlich neuer Farbvarianten.

OLED hält Einzug in weitere Macs

Langfristig setzt Apple offenbar konsequent auf OLED-Technologie. Nach den OLED-MacBook-Pro-Modellen soll frühestens 2028 auch das MacBook Air auf OLED umgestellt werden. Anschließend soll ein OLED-iMac folgen. Die Displaytechnologie verspricht kräftigere Farben, höhere Kontraste, tiefere Schwarztöne und einen geringeren Energieverbrauch als die bisherigen Paneele.