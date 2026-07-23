Apple TV stellt den Trailer für die Buddykomödie „Mayday“ bereit

Wer gerne Serien schaut, dürfte Apple TV mittlerweile als erste Adresse unter den Streamingdiensten abgespeichert haben. So gut die Serien auch sind, für Filme gilt dies leider nicht uneingeschränkt. Mit einer Buddykomödie im Herbst will der Streamingdienst einen neuen Versuch unternehmen, Abonnenten von seinem Filmangebot zu überzeugen. Dafür gibt es nun ein weiteres Appetithäppchen.

Darum geht es in dem Film „Mayday“

Die Handlung des Films folgt Lieutenant Troy „Assassin“ Kelly, einem US-Navy-Piloten – gespielt von Reynolds –, der mitten im Kalten Krieg auf eine streng geheime Mission nach Russland geschickt wird. Die Operation scheitert, Kelly strandet hinter feindlichen Linien. Dort trifft er auf Nikolai Ustinov, einen raubeinigen Ex-KGB-Agenten mit ausgeprägter Vorliebe für amerikanische Kultur, verkörpert von Branagh. Was sich daraus entwickelt, ist eine Allianz, die keine der beiden Figuren für möglich gehalten hätte – und die klassische Spionage-Prämisse des Kalten Krieges wird dabei konsequent auf den Kopf gestellt. Der Trailer isz zumindest kurzweilig:

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Bemerkenswert dabei ist die Besetzung selbst. Reynolds und Branagh stehen stilistisch für kaum kompatiblere Ansätze – Reynolds für trockenen, selbstironischen Witz, Branagh für dramatische Wucht und Theaterstärke. Genau dieser Kontrast dürfte das zentrale Zugmittel des Films werden.

Startet Anfang September

„Mayday“ ist ein Apple Originalfilm von Skydance Media. Regie führen John Francis Daley und Jonathan Goldstein, die auch Drehbuch und Produktion verantworten. Als Produzenten sind David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger von Skydance sowie Ashley Fox und Johnny Pariseau von Maximum Effort beteiligt. Ryan Reynolds und George Dewey von Maximum Effort fungieren als ausführende Produzenten, ebenso John G. Scotti. Der Film ist ab dem 04. September 2026, kurz vor der iPhone-Keynote, verfügbar.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.