Bericht: Tim Cooks Tage sind gezählt

17. November 2025

Fabian Schwarzenbach

Bericht: Tim Cooks Tage sind gezählt

Seit 2011 ist Tim Cook CEO von Apple und damit der am längsten amtierender in dieser Position. Gerüchte über einen baldigen Abschied gibt es seit geraumer Zeit. Die Financial Times berichtet nun, dass es bereits im kommenden Jahr dazu kommen soll.

Dem Bericht nach hätten Apples Vorstand und Führungskräfte „kürzlich die Vorbereitungen für die Übergabe der Geschäftsführung durch Cook intensiviert“. Einen genauen Zeitpunkt nennt die Zeitung zwar nicht, doch es gibt Vermutungen, die durchaus Sinn ergeben.

Ernennt Apple im Januar einen neuen CEO?

Eine offizielle Äußerung vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen Ende Januar hält die Financial Times für unwahrscheinlich. Die Ankündigung eines neuen CEO zu Beginn des Jahres wäre allerdings denkbar, um eine reibungslose Übergabe zu vollziehen. Im Sommer steht wie gewohnt die WWDC, im Herbst das nächste große iPhone-Event an. Eine Regelung der Nachfolge vorher wäre deswegen optimal, so die Financial Times.

Als Nachfolger wird seit geraumer Zeit John Ternus gehandelt. Dieser ist seit 2001 im Unternehmen und erst 50 Jahre alt. Damit bringe er die nötige Erfahrung mit und befindet sich in einem Alter, welches in zu einer langfristigen Ausführung des Amtes qualifiziere. Tim Cook ist bereits 65 Jahre alt und damit im typischen Rentenalter.

Öffentliche Rücktrittsabsichten von Tim Cook gibt es bisher noch nicht, Analyst Mark Gurman ordnet den Bericht der Financial Times kritisch ein. Er habe nicht den Eindruck, dass „etwas unmittelbar bevorstehe“, schreibt er in seinem heutigen Newsletter.

7 Gedanken zu „Bericht: Tim Cooks Tage sind gezählt“

      • Ich finde, dass sich ein CEO nicht bloß um den Consumer-Bereich kümmern sollte bzw. den Aktienkurs nach oben zu pushen. Die letzten Jahre wurde in regelmäßigen Abständen z.B. neue iPhones auf den Markt gebracht, zum Start mit kleinen und größeren Fehlern und auch die neuen Betriebssysteme hatten meistens bis Version .1 einige Bugs. Gerade bei Geräten mit Pro, wäre ich immer für Qualität und würde eher Verkaufsstarts verschieben als unfertige Hard-/Software auf den Markt zu schmeißen! In den 90gern bevor man Steve Jobs zurückholte, war die Aktie im Keller und Apple wurde nur von Profis aus der Werbebranche über Wasser gehalten. Redesigns und vollwertige Upgrades an Hardware wie Mac Pro (laut NL von Mark Gurman weitestgehend abgeschrieben) und Pro-Displays kam die letzten Jahre viel zu kurz. Meiner Meinung nach sind für Tim Cook, die Entwicklungskosten für echte Pro-Hardware zu hoch und der zu erwartende Gewinn zu klein, weshalb dieser Bereich „Stiefmütterlich“ behandelt wird, also macht dies ein neuer CEO vielleicht besser!!!Antworten
        • Ich empfinde deinen Kommentar als sachlich und nachvollziehbar. Tim hatte seine Zeit und er hat zumindest kurz- und mittelfristig wirklich gute Zahlen gebracht, aber die langfristige Perspektive fehlt aus meiner Sicht. Beispiele dafür sind zB. die Vision Pro, die bis heute wenig sinnvolle use cases und nach wie vor ein hohes Gewicht hat; sowie Siri und Apple Intelligence. Alles Produkte die teilweise wirklich sehr fraglich sind und, wie du es nennst, „stiefmütterlich“ behandelt werden. Tim kann in den verdienten Ruhestand und soll die Geschäfte Jüngeren Personen übergeben, die Apple in die Zukunft führen.
  2. Der Mann hat es gut gemacht und wer weiss, vielleicht bleibt er noch ein Jahr mehr. Was heute so geschrieben wird ist Müll, basierend auf persönlichen Vermutungen ohne jegliche Beweise.Antworten

