Home » Deals » Amazon Black Week: reduzierte Hardware von Apple

24. November 2025

Patrick Bergmann

Amazon Black Week: reduzierte Hardware von Apple

Der Black Friday ist eigentlich kein einzelner Shoppingtag mehr, es handelt sich in 2025 eher um einen Themenaufhänger. Dieser inkludierte in diesem Jahr den Singles Day bereits. Wie dem auch sei, es entzerrt das Ganze und man kann in Ruhe nach Angeboten suchen und vergleichen. Wie üblich, übernehmen wir das Ganze für euch und heute sind uns ein paar Angebote von Apple ins Auge gefallen. 

Reduzierte Hardware von Apple

Eine Sache macht sich mit dem Wechsel auf Apple Silicon besonders deutlich, die Preise im Handel abseits von Apple und auf dem Gebrauchtmarkt sind längst nicht mehr so preisstabil. Besonders das iPhone Air und das MacBook Air mit M4 verzeichneten kurz nach der Veröffentlichung einen rapiden Preissturz und finden auch hier ihren Platz:

Macs im Angebot

 

Apple MacBook Air (15 Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) - Himmelblau
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.059,00 EUR

 

 

Apple MacBook Air (13 Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) - Mitternacht
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 795,00 EUR

 

 

Apple MacBook Pro 14,2 Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für Apple Intelligence, Liquid Retina XDR Display, 16GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512GB SSD Speicher; Space Schwarz
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.549,00 EUR

 

 

Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2 Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina XDR Display, 24 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD Speicher; Space Schwarz
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.949,00 EUR

 

 

Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet. Funktioniert mit iPhone/iPad Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet. Funktioniert mit iPhone/iPad
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 579,00 EUR

 

Apple Display

 

Apple Studio Display – Standardglas – neigungs­verstell­barer Standfuß ​​​​​​​ (2025) Apple Studio Display – Standardglas – neigungs­verstell­barer Standfuß ​​​​​​​ (2025)
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.519,00 EUR

 

iPad

 

Apple 11 Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP Rückkamera, LiDAR Scanner, WLAN, Batterielaufzeit für den ganzen Tag – Silber
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.012,00 EUR

 

 

Apple 13 Apple 13" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP Rückkamera, LiDAR Scanner, WLAN, Batterielaufzeit für den ganzen Tag – Space Schwarz
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 1.304,00 EUR

 

Apple iPad Air 11 Apple iPad Air 11" mit M3 Chip: Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Frontkamera/Rückkamera, WLAN 6E, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 515,00 EUR

Zubehör von Apple

 

Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität und branchenführende niedrige Latenz zum Notizenmachen, Zeichnen und um Kunstwerke zu erschaffen Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität und branchenführende niedrige Latenz zum Notizenmachen, Zeichnen und um Kunstwerke zu erschaffen
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 119,00 EUR

 

Apple iPad Magic Keyboard Case für das 13'' iPad Pro (M4) für angenehmes Tippen, integriertes Trackpad, Reihe mit Funktionstasten, Deutsch - Schwarz ​​​​​​​ Apple iPad Magic Keyboard Case für das 13'' iPad Pro (M4) für angenehmes Tippen, integriertes Trackpad, Reihe mit Funktionstasten, Deutsch - Schwarz ​​​​​​​
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 369,00 EUR

 

Apple iPhone 17 Pro Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​ Apple iPhone 17 Pro Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 44,99 EUR

 

Apple iPhone Air Case mit MagSafe - Schatten ​​​​​​​ Apple iPhone Air Case mit MagSafe - Schatten ​​​​​​​
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 29,99 EUR

 

Apple iPhone 17 Pro Max Silikon Case mit MagSafe - Nebelviolett ​​​​​​​ Apple iPhone 17 Pro Max Silikon Case mit MagSafe - Nebelviolett ​​​​​​​
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 44,00 EUR

Apple Watches

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband in Schwarz (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband in Schwarz (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 429,00 EUR

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in Polarstern (S/M). Fitness‑ und Schlaftracker, Herzfrequenzmesser, Always-On Display, Wasserschutz Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in Polarstern (S/M). Fitness‑ und Schlaftracker, Herzfrequenzmesser, Always-On Display, Wasserschutz
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 239,00 EUR

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport mit robustem Titangehäuse in Schwarz und Alpine Loop in Schwarz (Medium) Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport mit robustem Titangehäuse in Schwarz und Alpine Loop in Schwarz (Medium)
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 830,00 EUR

Apple Watch Armbander

 

Apple Watch Band - Sport Loop - 42 mm - Maritimblau - One Size (passt den meisten Handgelenken) Apple Watch Band - Sport Loop - 42 mm - Maritimblau - One Size (passt den meisten Handgelenken)
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 39,00 EUR

 

Apple Watch Band - Sport Loop - 46 mm - Dunkelgrau - Extra Large Apple Watch Band - Sport Loop - 46 mm - Dunkelgrau - Extra Large
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 39,00 EUR

 

Apple Watch Band - Sport Loop - 46 mm - Dunkelgrau - Extra Large Apple Watch Band - Sport Loop - 46 mm - Dunkelgrau - Extra Large
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 39,00 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

Weitere Artikel

Bericht über iOS 27: Kaum neue Features, dafür mehr Stabilität

Gurman sicher: Tim Cook bleibt bis mindestens Mitte 2026

1 Gedanke zu „Amazon Black Week: reduzierte Hardware von Apple“

Schreibe einen Kommentar