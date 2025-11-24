Amazon Black Week: reduzierte Hardware von Apple

Der Black Friday ist eigentlich kein einzelner Shoppingtag mehr, es handelt sich in 2025 eher um einen Themenaufhänger. Dieser inkludierte in diesem Jahr den Singles Day bereits. Wie dem auch sei, es entzerrt das Ganze und man kann in Ruhe nach Angeboten suchen und vergleichen. Wie üblich, übernehmen wir das Ganze für euch und heute sind uns ein paar Angebote von Apple ins Auge gefallen.

Reduzierte Hardware von Apple

Eine Sache macht sich mit dem Wechsel auf Apple Silicon besonders deutlich, die Preise im Handel abseits von Apple und auf dem Gebrauchtmarkt sind längst nicht mehr so preisstabil. Besonders das iPhone Air und das MacBook Air mit M4 verzeichneten kurz nach der Veröffentlichung einen rapiden Preissturz und finden auch hier ihren Platz:

Macs im Angebot

Apple Display

iPad

Zubehör von Apple

Apple Watches

Apple Watch Armbander

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!