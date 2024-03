Home Gerüchte Gurman: Neues iPad Pro wird nicht Dienstag vorgestellt

Das neue iPad Pro wird nicht nächsten Dienstag vorgestellt, sagt Mark Gurman. Der Bloomberg-Reporter widerspricht damit einem Leaker, der für die kommende Woche eine oder mehrere Produktankündigungen in Aussicht gestellt hatte. Gurman seinerseits verfügt über häufig sehr gut unterrichtete Quellen bei Apple.

Nächste Woche sollen angeblich ein oder mehrere neue iPads vorgestellt werden, das hatte vor wenigen Tagen der Leaker InstantDigital auf chinesischen sozialen Medien behauptet. Er hatte in der Vergangenheit bereits verschiedene Neuerungen bei Apple zutreffend vorhergesagt, lag aber nicht immer richtig. Bei seiner neuesten Ankündigung liege er auch falsch, sagt nun Mark Gurman, bekannt für seine exzellenten Einblicke aus dem Umfeld von Apple, die sich oft als zutreffend erweisen.

Gurman: Marktstart eher in Richtung April

Gurman geht nicht davon aus, dass Apple nun am 26. März, dem kommenden Dienstag, etwas ankündigen wird, wobei er selbst keinen konkreten Termin für eine mögliche Vorstellung nennt. Allerdings ist die Einführung der neuen iPads wohl an die noch anstehende Veröffentlichung einer angepassten Version von iPadOS 17.4 gekoppelt, diese werde gegen Ende des Monats oder Anfang April erwartet, so Gurman in der aktuellen Version seines Newsletters.

Es sei noch mit einer gewissen Verzögerung zu rechnen, bis die Auslieferungen beginnen können, Gurman sieht diesen Termin eher in Richtung Mitte April wandern, wobei Apple die neuen Geräte allerdings schon etwas früher ankündigen könnte. Dies wird wohl per Pressemitteilung, nicht per Event erfolgen.

Das neue iPad Pro soll Gerüchten nach mit einem OLED-Display, das es erstmals auch optional in matter Version geben könnte, ausgestattet sein und über den neuen M3 verfügen. Auch ein neues, erstmals größeres iPad Air steht angeblich kurz vor dem Start.

