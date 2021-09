Home Featured Gurman: iPhone 13-Sat-Feature nur in ausgewählten Märkten, keine Telefonie geplant

Das Satellitenkommunikationsfeature des iPhone 13 wird nur sehr eingeschränkt nutzbar sein: Die Funktion wird wohl nur in ausgewählten Märkten starten und auch nur dort verfügbar sein, wo keine Mobilfunkverbindung genutzt werden kann. Auch mittelfristig ist nicht zu erwarten, dass das iPhone 13 als Satellitentelefon genutzt werden kann.

Vor kurzem machten Gerüchte die Spekulationen um das iPhone 13 wieder interessanter. Darin hieß es, Apple werde das neue iPhone mit Satellitentelefonie ausstatten, Apfelpage.de berichtete. Zuletzt kamen dann weitere Details hinzu: Danach werde Apple diese Funktion vor allem als Notrufmöglichkeit in Gegenden ohne Mobilfunkempfang bereitstellen.

Heute hat der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines Newsletters weitere Informationen zu dieser geplanten Funktionalität durchgestochen. Danach werde Apple dieses Feature stets nur in Regionen bereitstellen, die kein Mobilfunknetz besitzen. Außerdem werde das Feature nur in ausgewählten Märkten verfügbar sein, hier muss sich noch zeigen, ob Deutschland dazu gehört.

Echte Satellitentelefonie wird es nicht geben

Allerdings werde sich weder das iPhone 13, noch dessen Nachfolger, als klassisches Sat-Handy nutzen lassen. Einerseits sei die dafür nötige Hardware schlicht noch nicht verfügbar, was auch zu Einschätzungen von Experten passt, die wir an anderer Stelle aufgegriffen hatten. Andererseits möchte Apple keinen Aufstand der Mobilfunkbetreiber riskieren, die immer noch benötigt werden, um die eigenen Geräte zu vermarkten.

Hier kann man aber insoweit beruhigt sein, dass die Funktion aktuell tatsächlich eher durch technische, als durch strategische Erwägungen limitiert wird. Satellitentelefonie stellt noch immer andere Anforderungen an Geräte, als klassische Smartphones sie erfüllen müssen. Apples Lösung wird wohl in der Lage sein, kurze Texte abzusetzen, dies kann je nach Umgebung bis zu einer Minute Verbindungsaufbauzeit erfordern und funktioniert nur außerhalb von Gebäuden, Apfelpage.de berichtete.

Das iPhone 13 wird in einigen Wochen erwartet, ob das Cat-Feature zur Keynote präsentiert wird oder Apple es später offiziell vorstellt, ist nicht klar.

