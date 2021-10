Home Mac Gurman: Großer iMac, neuer Mac Mini und iPhone SE 3 alle für 2022 geplant

Gurman: Großer iMac, neuer Mac Mini und iPhone SE 3 alle für 2022 geplant

Apple hat sein neues MacBook Pro vorgestellt und auch die neuen AirPods 3 sind jetzt zu haben, damit erschöpft sich aber die Pipeline zumindest für dieses Jahr: Offenbar ist erst 2022 mit weiteren bedeutenden Produktankündigungen zu rechnen, zu denen auch ein neuer iMac gehören soll.

Apple hat geliefert: Das MacBook Pro 2021 in 14 und 16 Zoll (hier die Fakten) ist da und die neuen AirPods 3 ebenfalls. Beide neuen Produkte können bereits bestellt werden, doch damit ist Apples Fahrplan zumindest für dieses Jahr vollständig erfüllt, so der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters geht er nicht davon aus, dass dieses Jahr noch ein neues Apple-Produkt vorgestellt wird, abgesehen von den Diensten wie Apple Music Voice und dessen bevorstehender allgemeiner Launch beziehungsweise Apple Fitness+ und dessen Deutschlandstart.

2022: Neuer Mac Mini, großer iMac und iPhone SE 3

Alle weiteren erwarteten Updates werde man 2022 vorstellen. Apple werde so etwa einen neuen Mac Mini vorstellen, ebenso wie ein neues MacBook Air. Hierüber hatte es zuletzt Spekulationen um die Prozessor- und Anschlussausstattung gegeben, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Gurman rechnet mit sechs bis acht Monaten bis zum Start des neuen Leichtgewichts, ebenso stehe ein großer iMac und ein neues iPhone SE auf dem Plan. Auch hierüber hatte es zuletzt neue, wenn auch wenig wahrscheinliche Spekulationen gegeben, Apfelpage.de berichtete.

Apple werde über dies wohl auch ein Update für das iPad Pro bringen, im Raum stehen hier unter anderem Mini-LED-Panels und eine Rückfront aus Glas, die für Wireless Charging geeignet ist, diese Prognosen hatte etwa der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo zuvor aufgestellt.

