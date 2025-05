Paramount+ erhöht Preise durch werbefinanzierte Abos

Paramount+ ist hierzulande noch nicht so stark vertreten, was mit Blick auf die Quantität des Streamingkatalogs verständlich ist. Dennoch hat der Streamingservice mit „Tulsa King“, „Mayor of Kingstwon“, „Star Trek“ etc. einige Perlen im Angebot. Im kommenden Monat müssen Kunden aber etwas tiefer in die Tasche greifen, wir geben die Details dazu.

Werbefinanziertes Abo startet

Es deutete sich bereits Anfang des Jahres an und wurde mit der Einführung des neuen Premiumtarifs, Apfelpage berichtete, bestätigt: es kommt ein werbefinanzierter Tarif. Dieser startet zum 05. Juni 2025 und wird monatlich 5,99 Euro kosten. Dafür gibt es eine Auflösung in FullHD, Downloads für die Offline-Nutzung wurden aber gestrichen. Auch lässt sich der Tarif nur auf einem Endgerät nutzen. Es wird auch ein Jahresabo zum Preis von 52,99 Euro angeboten, was einen effektiven Monatspreis von 4,42 Euro ergibt.

Standardtarif steigt im Preis

Um den werbefinanzierten Tarif preislich „attraktiver“ zu gestalten, wurde dafür der Preis des Standardtarifs angehoben. Statt 7,99 Euro pro Monat werden ab dem 05. Juni 2025 fortan monatlich 9,99 Euro fällig. Hier gibt es ebenfalls FullHD, aber es kann auf zwei Endgeräten gleichzeitig gestreamt werden. Dazu kommt die Möglichkeit, Inhalte offline herunterzuladen. Der Premiumtarif mit 4k und Dolby Atmos kostet weiterhin 12,99 Euro, eine mittelfristige Preisanpassung schließen wir hier jedoch keinesfalls aus.

Bestandskunden vorerst verschont?

Bestandskunden bleiben offenbar zumindest teilweise vorerst vor der Preiserhöhung verschont. In uns vorliegenden E-Mails vom Anbieter heißt es, Bestandskunden haben zunächst nicht mit einer Preisanpassung zu rechnen. Ob dies für alle Bestandskunden gilt oder hier nur bestimmte Abos und Kundengruppen profitieren, ist nicht klar.