Große Ähnlichkeit. iPhone SE und iPhone 8 können sich einige Komponenten teilen

Das iPhone SE ähnelt dem alten iPhone 8 auf erstaunliche Weise. Die Parallelen sind so ausgeprägt, dass einige Komponenten sogar zwischen den Geräten getauscht werden können, wie sich nun zeigt. Andere Bauteile sehen zwar identisch aus, funktionieren aber nicht im jeweils anderen Modell.

Das iPhone SE ist ein technisch modernerer Nachfolger des iPhone 8 und es ähnelt dem älteren Modell sehr, das zeigt sich auch daran, dass einige Komponenten in beiden Geräten funktionieren. Wie nun die Reparaturspezialisten von iFixit herausgefunden haben, können manche Bauteile zwischen den beiden iPhones getauscht werden. So lassen sich etwa die Kamera, das Display und der SIM-Schacht in beiden iPhones nutzen. Allerdings geht die TrueTone-Funktionalität verloren, wenn man das Display tauscht. Auch die Taptic Engine ließe sich ins ältere Modell einbauen.

Der Home-Button sieht nur gleich aus, lässt sich aber nicht tauschen

Weitere Komponenten sehen zwar sehr ähnlich aus, lassen sich aber nicht zwischen beiden Modellen tauschen, das trifft etwa auf den Home-Button zu. Auch der Connector des Akkus zum Logic Board sieht nur so aus, als könne er auch im iPhone 8 funktionieren, tatsächlich wurde er aber verändert und ist nicht zum alten Modell kompatibel.

Auch die Reparaturspezialisten von iDoc wiesen darauf hin, dass das iPhone SE von 2020 dem iPhone 8 und früheren iPhone-Modellen vom Aufbau sehr ähnlich sei, wodurch Reparaturen erleichtert werden.

In einem Bericht vom Wochenende sind wir darauf eingegangen, wie gut sich das iPhone SE reparieren lässt und welche Teile vermutlich zuerst aufgeben.

-----

