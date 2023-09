Home Sonstiges Gratis-Aktion: Netflix sechs Monate mit Werbung bei der Telekom

Die Deutsche Telekom verschenkt nur heute Netflix-Abos. Kunden mit einem Mobilfunkvertrag beim Magenta-Konzern können ein halbes Jahr kostenlos gucken, aber es gibt einige Einschränkungen.

Die Deutsche Telekom hat eine neue Promo-Aktion aufgelegt: Kunden bekommen Netflix-Abos geschenkt. Für sechs Monate wird ein kostenloses Abo unter die Leute gebracht.

Vorteil

Das Abo kündigt sich automatisch, damit unterscheidet es sich von den üblichen Angeboten, die sich im Anschluss verlängern.

Nachteil

Es wird das Abo mit Werbung verschenkt, was bedeutet: Keine Offline-Downloads und nur Standardauflösung. Auch sind eventuell einige Titel nicht verfügbar.

Außerdem erhalten nur die ersten 50.000 Kunden das Geschenk, der Mobilfunkvertrag muss zudem nach 2017 geschlossen worden sein und leider sind wieder einmal Geschäftskunden ausgeschlossen.

So geht’s

Das Angebot kann nur über die App Mein Magenta gebucht werden. Auch die Infoseite verweist eben auf diese Telekom-App, die für das Unternehmen inzwischen die Drehscheibe des Kundenkontakts geworden ist.

Ob die Telekom wirklich nach 50.000 abgerufenen Geschenken den Stecker zieht, ist nicht klar. Allerdings ist von den ersten 50.000 Kunden die Rede, die die Aktion nutzen können, es ist also möglich, dass das Angebot in Bälde wieder neu aufgelegt wird.

In einer weiteren Meldung haben wir über ein neues Mobilfunkangebot für junge Leute der Telekom berichtet.

