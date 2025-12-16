tado° will Heizungen per Software ausbalancieren: Ganz ohne Handwerker

Eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude ist in vielen Haushalten nach wie vor ein Problem. In nicht hydraulisch abgeglichenen Heizungsanlagen wird Heizungswasser oft ungleich verteilt: Während einzelne Räume überheizen, bleiben andere dauerhaft zu kühl. Der klassische hydraulische Abgleich ist zwar effektiv, gilt aber als aufwendig – meist sind Fachbetriebe, ein Entleeren der Anlage und der Austausch von Ventilen nötig. Genau hier will tado° nun ansetzen und das Prozedere digitalisieren.

Hydraulischer Abgleich per Software statt Mechanik

Anstelle mechanischer Ventileinstellungen setzt tado° auf eine softwarebasierte Lösung. Die smarten Heizkörperthermostate regeln den Wasserdurchfluss automatisch an den bestehenden Ventilen. Grundlage dafür ist eine kontinuierliche Analyse des Heizverhaltens in jedem Raum. Das System passt die Durchflussmenge schrittweise an den tatsächlichen Wärmebedarf an und verteilt das vorhandene Heizungswasser gezielt im Gebäude. Die Regelung läuft dauerhaft im Hintergrund und reagiert sowohl auf Änderungen im Nutzerverhalten als auch auf äußere Faktoren wie schwankende Außentemperaturen.

Nachrüstung ohne Eingriff in die Heizungsanlage

Für Nutzer bleibt der Aufwand minimal. Die Installation beschränkt sich auf das Anbringen der tado-X-Thermostate, die innerhalb weniger Minuten montiert sind. Ein Entleeren der Heizungsanlage oder bauliche Veränderungen sind nicht erforderlich. Damit eignet sich die Lösung insbesondere für Bestandsgebäude, in denen ein klassischer hydraulischer Abgleich bislang aus Kostengründen oder wegen des Aufwands nicht umgesetzt wurde.

Kosten und Verfügbarkeit

Die neue Funktion kann direkt in den Systemeinstellungen der tado-X-Thermostate aktiviert werden. Nutzer eines Wärmepumpenoptimierers X in Verbindung mit einer Panasonic-Aquarea-Wärmepumpe erhalten den softwarebasierten hydraulischen Abgleich kostenlos. Alle anderen Anwender benötigen das AI-Assist-Abonnement, das monatlich 3,99 Euro kostet.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!