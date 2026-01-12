Disney+ will Abonnenten mit TikTok-ähnlichen Videos überzeugen

Disney+ kündigte auf der CES 2026 eine Neuerung an, die bei etablierten Abonnenten für Stirnrunzeln sorgen dürfte. Man will zukünftig verstärkt auf Hochkant-Videos setzen. Die neuen Inhalte orientieren sich klar am TikTok-Stil und sollen Disney+ stärker an veränderte Sehgewohnheiten anpassen sowie die tägliche Nutzung der App erhöhen. Nach Angaben von Disney handelt es sich dabei nicht nur um kurze Teaser oder Verweise auf bestehende Filme und Serien. Vielmehr sollen die vertikalen Clips eigenständige Programmelemente werden. Denkbar seien Ergänzungen zu bestehenden Formaten ebenso wie komplett neue Kurzformate, die speziell für den mobilen Konsum entwickelt werden.

Nächste TikTok-Kopie?

Die Integration vertikaler Kurzvideos in eine klassische Streaming-App wirkt auf den ersten Blick wie der Versuch, mit Plattformen wie TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts zu konkurrieren. Die dahinterliegende Annahme: Nutzer scrollen lieber regelmäßig durch kurze Clips, als sich gezielt Zeit für Filme oder Serien zu nehmen.Dass große Streaming-Anbieter diesen Trend aufgreifen, ist wenig überraschend. Dennoch stellt sich die Frage, ob ein Dienst wie Disney+ damit sein eigenes Profil verwässert. Auch das Branchenmagazin Dateline äußert Zweifel, wohin diese Entwicklung Disney+ langfristig führen soll.

Fragwürdige Prioritäten bei Disney+

Besonders kritisch wirkt die neue Strategie vor dem Hintergrund anderer Entscheidungen. Während Disney+ seine App zunehmend in Richtung Social-Media-ähnlicher Kurzformate umbaut, werden etablierte Premium-Funktionen still und leise gestrichen. In Deutschland ist Dolby Vision und HDR10+ seit Wochen nicht mehr verfügbar, Apfelpage berichtete. Die Kombination aus TikTok-ähnlichen Experimenten und dem Abbau technischer Qualitätsmerkmale wirft Fragen auf, welche Prioritäten Disney+ künftig setzen will.