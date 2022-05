Home Apple Gigabit-DSL ab sofort bei o2 – Alle Informationen zum neuen Deal

Vor allem in den letzten zwei Jahren ist noch einmal deutlich geworden, wie wichtig ein schneller DSL-Anschluss in den eigenen vier Wänden ist. Hier galt es aber immer abzuwägen, wie viel das einem wert ist. Nun bietet o2 das Beste aus beiden Welten: Gigabit-DSL zum günstigen Preis. Alle Sparfreunde aufgepasst!

Gigabit-DSL von 02

Bisher boten nur Vodafone und die Deutsche Telekom einen Gigabit-DSL-Anschluss an, ließen sich das aber auch teuer bezahlen. Das schreckte viele Kunden ab, doch o2 hat nun den passenden Tarif für euch. Der Tarif heißt o2 My Home und bietet folgende Leistungen an:

DSL mit max. 1000 mbit/s Download

Upload mit max. 50 Mbit/S

Telefonie-Flat ins dt. Festnetz

monatlicher Grundpreis in den ersten 12 Monaten nur 29,99€

Ab dem 13. Monat 39,99

Erschließungsgebühr i.H.v. 129€ entfällt

AVM FRITZ!Box 6660 kann zu monatlich 4,99€ gemietet werden

→ Hier geht es zum Tarif

Günstigster Gigabit-Anschluss

Effektiv ergibt sich somit ein monatlicher Grundpreis von 24,99€, was das zurzeit günstigste Angebot für einen solchen Anschluss darstellt. Damit sollten die Phrasen „Langsames Internet“ und „teuer“ keine Argumente mehr sein, wenn man über einen Gigabit-Anschluss nachdenkt. Selbstverständlich lässt sich der Tarif innerhalb von o2 mit anderen Vorteilen kombinieren, dazu checkt Ihr die direkt die Homepage von o2 aus.

→ Hier geht es zum Tarif

