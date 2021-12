Home Apple Gewinnspiel zum 2. Advent: ZAGG 360° iPhone Rundum-Schutz

Gewinnspiel zum 2. Advent: ZAGG 360° iPhone Rundum-Schutz

Keine andere Community als die des angebissenen Apfels weiß, wie tief die Löcher sind, die ein neues iPhone in den Geldbeutel brennt. Noch unangenehmer wird es dann, wenn das geliebte Smartphone Kratzer, Macken oder sogar Sprünge im Display bekommt. Damit wir euch vor diesem Dilemma bewahren können, verlosen wir heute den ultimativen Rundum-Schutz für euer iPhone-13-Modell; und zwar nicht an einen, nicht an zwei, sondern an gleich vier glückliche Gewinner. Diese erhalten eine Schutzhülle von Gear4 und eine Schutzfolie von InvisibleShield. Vielen Dank an ZAGG für die Unterstützung!

Wer sind ZAGG, InvisibleShield und Gear4?

Zuerst möchte ich etwas Ordnung in die vielleicht entstandene Verwirrung hinsichtlich der Markennamen bringen. Bei ZAGG handelt es sich um eine Dachorganisation, die unter sich mehrere eigenständige Tochtermarken mit unterschiedlichsten Produktkategorien hat. Unter dem Namen mophie vermarktet ZAGG seine Ladelösungen, mit InvisibleShield werden alle Produkte rund um den mobilen Displayschutz adressiert und Gear4 ist die Marke für Aufprallschutz. Für produktives iPad-Zubehör wird einfach nur der Name des Mutterunternehmens ZAGG verwendet.

Wer ein paar Eindrücke zu den ZAGG-Produkten sammeln möchte, kann gerne bei zwei sehr spannenden Reviews vorbeischauen:

Mit Snap+ stellt mophie eine tolle Alternative zu den MagSafe-Ladekabeln von Apple bereit. Zusätzlich bietet der Hersteller eine Snap+ Autohalterung an, um das Kabel zu einer magnetischen Ladeoption für’s Auto umzufunktionieren. Dank mitgeliefertem Magnet-Sticker kann man sogar andere Handys ohne MagSafe mit Apples magnetischem Ring ausstatten. Alle weiteren Details lest ihr im Testbericht.

In einem geschlossenen Kunststoffkasten sollen UV-Dioden das iPhone von Bakterien befreien. Für zwei Bakterienstämme gibt InvisibleShield sogar eine Wirksamkeit von 99,9 Prozent an. In einem kleinen wissenschaftlichen Ansatz habe ich versucht, die reelle Wirksamkeit des UV-Desinfektionsapparats mittels Nährböden zu untersuchen. Die Ergebnisse findet ihr im Testbericht.

Was gibt es zu gewinnen?

Gear4 Crystal Palace Snap: Stylisch, sicher und mit MagSafe

Ein von vielen Nutzern berechtigter Einwand gegen den Einsatz von Schutzhüllen ist das dadurch verschandelte Design des iPhones. Deshalb gibt es für mich persönlich nur zwei Optionen: Bumper oder transparentes Case. Und gerade in Hinblick auf eine höhere Sicherheit ist die zweite Variante wohl die vernünftigere. Genau dafür hält Gear4 die Crystal Palace Snap bereit.

Beim Design fällt sofort die Ähnlichkeit zu Apples transparenter Hülle auf, was überwiegend an der Integration des MagSafe-Rings liegt. Ansonsten haben die beiden Hüllen aber wenig gemein, da Gear4 Wert auf ein Maximum an Schutz und Langlebigkeit legt: Durch eine bestimmte Absorptionstechnik bietet das aus D3O Crystalex bestehende Material einen Fallschutz von bis zu vier Metern. Gleichzeitig ist die Hülle sehr dünn und beeinflusst die Handlichkeit des Handys nur marginal. Die Verlässlichkeit des D3O-Schutzes zeigt sich auch bei Sport- oder Militärausrüstungen. Mehr dazu HIER.

Das kristallklare Polycarbonat vergilbt nicht und bringt die Farben des Handys ideal zur Geltung. Eine spezielle antimikrobielle Beschichtung verhindert zudem das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien. Durch die MagSafe-Kompatibilität seid ihr in der Verwendung eures magnetischen Zubehörs nicht eingeschränkt.

InvisibleShield glass XTR: Displayschutz der nächsten Generation

Das Gehäuse ist dank der Gear4-Hülle ausreichend geschützt. Doch was ist mit dem Bildschirm? Hier hat Apple in den vergangenen Jahren immer mal wieder Neuerungen hinsichtlich der Stabilität des Displayglases vorgestellt. So richtig warm werde ich damit aber nicht, vor allem weil die verbesserte Stabilität wohl mit einer höheren Kratzempfindlichkeit einherzugehen scheint. Das InvisibleShield glass XTR muss es also richten.

Auch hier hat ZAGG zum Einsatz des Aufprallschutzmaterials D3O gegriffen und bekundet, dass diese Schutzfolie der stärkste Glasbildschirmschutz ist, den ein Hersteller zu bieten hat. Durch eine zusätzliche hydrophile Schicht reduziert sich sie die Reibung der Finger während der Bedienung. Das sorgt dafür, dass das Display trotz enormer Schutzwirkung seine Berührungsempfindlichkeit beibehält.

Für alle, die sehr lange Zeit am Handy verbringen, bietet die Folie noch eine Zusatzfunktion: Die Eyesafe genannte Beschichtung filtert 40 Prozent des aggressiven Blaulichts (435 – 440 nm) heraus. Mit der ClearPrint-Technologie haben die Folien außerdem eine abweisende Wirkung gegen Fingerabdrücke. Die antimikrobielle Wirkung der Hülle findet sich auch beim Displayschutz.

Gewinnspiel

Ihr kennt die einfache Teilnahme bei Apfelpage-Gewinnspielen. Ihr müsst lediglich unter diesem Beitrag einen Kommentar verfassen – egal ob auf der Website oder in der App. Schreibt bitte dazu, für welches iPhone-13-Modell ihr ein Set benötigt. Unter allen Kommentierenden wird je ein Set (1x Hülle & 1x Folie) für iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max verlost. Die Teilnahme ist genau eine Woche, also bis zum 12. Dezember, möglich. Danach schreiben wir die glücklichen Gewinner über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 4x je ein ZAGG 360° Rundum-Schutz-Set für eurer iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max
So nehmt ihr teil: Schreibt einen Kommentar mit dem gewünschten Modell-Set unter diesen Beitrag und ihr seid im Lostopf
Bis wann geht's: Alle Teilnehmer, die VOR dem 12. Dezember 2021 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei ZAGG für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

