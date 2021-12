Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 5: Heute die Harry-Potter-Reihe für 24,99€ kaufen

Es ist der zweite Advent, das Wetter ist etwas trüb und neblig. Ideal also, um am Gleis neundreiviertel in den Zug zu steigen und nach Hogwarts zu fahren. Fans haben es längst erkannt, es geht um Harry Potter. Am fünften Tag des 2021er-Countdowns könnt Ihr heute zu einem Knallerpreis die gesamte Filmreihe abgreifen.

Der berühmteste Zauberlehrling der Welt, Harry Potter, geschrieben von J.k.Rowling, hat sich im Laufe der Zeit über die verschiedenen Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. War der erste Teil noch kindlich naiv und extrem detailversessen, nimmt das Franchise spätestens mit dem dritten Teil eine Wendung und inszeniert sich deutlich düsterer. Für viele Fans ist „Harry Potter und der Feuerkelch“ der beste Teil, weil er Inhalte und atmosphärische Stimmungen aller Vorgänger sorgsam miteinander zu verweben weiß. Und das trimagische Turnier ist beeindruckend inszeniert und sehr spektakulär. Und der letzte Film ist auch bei Fans und Kritikern ein würdiger Abschluss der Reihe.

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

