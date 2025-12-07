Gewinnspiel zum 2. Advent: Readly 1 Jahr lang gratis nutzen

ANZEIGE

Schon wieder ist eine Woche vorbei und der zweite Advent ist da. Also ist es Zeit für das nächste Gewinnspiel im Apfelpage Adventskalender 2025. Heute verlosen wir zwei 1-Jahreslizenzen von Readly. Wir wünschen viel Glück!

Wer kennt es nicht? Das Festessen ist verdaut, die Verwandtschaft diskutiert angeregt über das letzte Jahr (oder über die neueste Apple Watch) und man sehnt sich nach fünf Minuten Ruhe. Der Plan: Das iPad in die Hand nehmen, sich in die kuscheligste Ecke am Kamin verziehen und einfach etwas lesen. Readly, der digitale Kiosk ist der ideale Fluchthelfer im Weihnachts-Trubel: Mit über 8.000 Magazinen sowie Zeitungen ist für jeden das Richtige dabei.

Zusammen mit Readly verlosen wir zwei 1-Jahreslizenzen für uneingeschränkten Lesespaß. Und selbst wenn ihr nicht gewinnt, könnt ihr die Leseflatrate von Readly aktuell fast kostenlos testen: Als Neukunde sichert ihr euch einen Monat vollen Zugang für sensationelle 0,99 Euro!

Ein digitales Schlaraffenland auf dem iPad

Vergessen lässt sich das nervige Scrollen durch Social-Media, das oft nur müde macht. Bei Readly blättert man in hochwertigen Magazinen – digital, aber mit echtem Lesegefühl. Von der aktuellen Ausgabe Mac Life über die neuesten Gadget-Tests in der PC Games Hardware bis hin zu internationalen Zeitungen: Hier ist das Nerd-Paradies für die Feiertage.

Die Vorteile digitaler Magazine liegen auf der Hand: Man muss sich nicht frühzeitig entscheiden, hat keinen Papierstapel und lässt die neueste Ausgabe nicht versehentlich liegen. Stattdessen öffnet man die App und hat sofort 8.000 Möglichkeiten, den Kopf freizubekommen.

Tipp für Tech-Fans: Die Readly-App merkt sich dank cleverer KI, was man liebt. Liest man viel über Apple, schlägt die App automatisch neue Tech-Titel vor, die man sonst vielleicht nie entdeckt hätte – aus über 37 Kategorien und 15 Sprachen. Und kein Problem, wenn ihr mal offline seid: Lieblingshefte einfach herunterladen und Readly im Offline-Modus nutzen. So liest es sich auch auf Zugfahrten oder Flügen ohne stabile Internetverbindung völlig ungestört.

Perfekt für die Family – und den Feiertagsstress

Bei einem Readly-Account könnt ihr bis zu fünf verschiedene Profile anlegen und somit eure Lieblingsmagazine sogar teilen. Das heißt: Gleichzeitig mit euren Liebsten im selben Magazin lesen – jeder ganz im eigenen Tempo. Jedes Familienmitglied kann auf alles zugreifen, aber das eigene Profil nach seinen individuellen Bedürfnissen gestalten. Wenn die Geschmäcker also auseinandergehen, bleibt das eigene Gaming-Profil weiterhin rein, während die Tante ihre Garten-Magazine liest.

Und selbst wenn nur das iPhone zur Hand ist – Readly ist optimiert. Ein Tap auf die Überschrift und der Artikel wird in der Text-Fokus-Ansicht geöffnet. Endlich Tageszeitungen auf dem kleinen Display lesen, ohne die Augen zu verrenken.

Keine Zeit zum Lesen, weil man so kurz vor den Feiertagen vor einem Back-Kollaps steht oder von einem Einkaufsladen zum nächsten läuft, um noch die letzten Geschenke zu besorgen? Dann kann man auch einfach zuhören: Die TOP 50 Magazine gibt es auch als Audio-Version. Multitasking deluxe!

Jetzt Readly-Lizenz gewinnen und uneingeschränkt lesen!

Im Dezember profitiert ihr bei Readly in jedem Fall. Mit etwas Glück gewinnt ihr bei unserem Adventskalender eine von zwei 1-Jahreslizenzen von Readly. Damit lest ihr 12 Monate uneingeschränkt und ohne Kosten. Wenn ich nicht gewinnt, keine Sorge: Aktuell könnt ihr Readly für nur 0,99 Euro einen Monat lang testen.

Teilnahme am Gewinnspiel:

Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen Kommentar unter diesen Beitrag schreiben – entweder in der App oder auf der Website. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir an zwei Gewinner je eine 1-Jahreslizenz für Readly. Die Verlosung findet per Zufallsgenerator statt. Wir kontaktieren die Gewinner über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Sollten wir keine Antwort erhalten, ziehen wir einen neuen Gewinner.

Wichtig: Aufgrund vieler Teilnehmer kann es 1-2 Tage dauern, bis alle Kommentare freigeschaltet sind. Verzichtet auf einen zweiten Kommentar, da dies zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel führt.

Hier nochmal alle Details zum Gewinnspiel:

Das gibt’s zu gewinnen: 2x 1-Jahreslizenz von Readly

So nehmt ihr teil: Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar unter diesen Beitrag. Mehrere Kommentare des gleichen Nutzers führen zum Ausschluss.

Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 14. Dezember 2025 (12:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Egal, ob ihr gewinnt oder nicht: Das unschlagbare Feiertagsangebot von Readly könnt ihr trotzdem ganz ohne Risiko mitnehmen. Also Chance nutzen und das iPhone oder iPad zur besten Lese-Station der Feiertage machen!

Deal bis zum 31.Dezember 2025: Ein Monat für nur 0,99 Euro

Danach: 14,99 € pro Monat

Flexibilität: Ihr entscheidet nach dem Probemonat, ob ihr bleibt. Readly ist monatlich kündbar.

Jetzt den digitalen Fluchthelfer holen und die gemütlichste Lesezeit des Jahres so richtig genießen! Zum Angebot!