07. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „Gladiator II“ für 4,99 Euro mitnehmen

Wie heißt ein Sprichwort, welches über 800 Jahre alt ist? Richtig, alle Wege führen nach Rom. Das alte Rom war in jeglicher Hinsicht faszinierend, was auch für all die Intrigen und Dramen gilt. Eine dieser Intrigen sorgte dafür, dass Maximus Decimus Meridius im Sand des Kolosseums sterben musste und nicht Anführer von Rom wurde. Nun kehrt sein Sohn zurück, wenn auch unfreiwillig.

Tag 7 im 2025er Countdown

Nach dem Tod seines Idols Maximus (Russell Crowe) wurde Lucius (Paul Mescal), der Sohn von Lucilla (Connie Nielsen), außerhalb des Römischen Reichs in Sicherheit gebracht. Dem Einfluss römischer Korruption, Intrigen und Machtgerangel entzogen, wächst Lucius an der nordafrikanischen Küste in Frieden zu einem jungen Mann heran – bis er eines Tages von der Vergangenheit eingeholt wird. Seine neue numidische Heimat wird von römischen Legionen unter der Führung von General Marcus Acacius (Pedro Pascal) überfallen. Traumatisiert von tragischen Verlusten wird Lucius nach Rom verschleppt und an den Gladiatorenstall-Besitzer Macrinus (Denzel Washington) verkauft. Zur Unterhaltung des Volkes und der Co-Kaiser Geta (Joseph Quinn) und Caracalla (Fred Hechinger) soll er in der Arena um sein Leben kämpfen. Von unbändiger Wut angetrieben, will Lucius dem Imperium einen Schlag versetzen und vor allem Rache an dem Mann nehmen, den er als seinen ärgsten Feind ansieht: General Acacius, der allerdings mit Lucius Mutter Lucilla verheiratet ist…

„GLADIATOR II | Offizieller Trailer 2 | Paramount Pictures Germany“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

-> Hier geht es zum Film

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.