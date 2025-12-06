Programmhinweis: Bei Apple TV das Finale der MLS ab 20:30 Uhr live verfolgen

Netflix erschütterte den TV- und Streamingmarkt mit der Ankündigung, Warner Bros. für über 80 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Da ging die letzte Bieterschlacht um die Champions League fast schon etwas unter. Großer Verlierer scheint Apple TV zu sein, die sich im Hinblick auf Live-Sport aber eher auf den amerikanischen Markt konzentrieren wollen. Da passt es sich doch gut, dass das heutige Finale um die Meisterschaft in der MLS live und kostenfrei auf Apple TV streamen lässt.

Das erhoffte Traumfinale

Aus Sicht des Marketings ist das Finale ein absoluter Fiebertraum: Hier der glamoröse FC Inter Miami von Davin Beckham mit Lionel Messi, Sergio Busquets und Luis Suárez, dort die Vancouver Whitecaps aus Kanada mit Thomas Müller. Die Amerikaner sind leichter Favorit, die Whitecaps aus Vancouver gelten als das mannschaftlich geschlossenere Team. Aus deutscher Perspektive drücken wir natürlich Müller die Daumen, er könnte zudem seinen 36. Titel als Fußballer erringen und würde zudem auf Marco Reus als Gewinner der MLS folgen. Der ehemalige Dortmunder Borusse konnte sich den Titel letztes Jahr mit Los Angeles Galaxy gewinnen. Die Übertragung startet auf dem Streamingdienst ab 20:30 unserer Zeit.

MLS ab kommendem Jahr kostenfrei für Abonnenten von Apple TV

Die Verfügbarkeit des Finale der MLS ist dabei keine Anomalie. Der Streamingdienst und die amerikanische Soccer League haben erst kürzlich ihre Zusammenarbeit ausgeweitet und intensiviert. Dabei dürfen sich Abonnenten von Apple TV besonders freuen: ab dem kommenden Jahr ist die MLS ohne Aufpreis für alle kostenfrei dabei. Bisher musste man dafür einen separaten Seasonpass buchen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.