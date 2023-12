Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer zur Doku „John Lennon: Murder without A Trial“ bereit

In der kommenden Woche wird Apple TV+ eine spannende Doku über einen der bekanntesten Musiker aller Zeiten veröffentlichen – die Rede ist von „John Lennon: Murder without A Trial“. Nun gibt es auch den dazugehörigen Trailer.

Trailer ist verfügbar

Der Tod von John Lennon im im Dezember 1980 erschütterte die ganze Welt, auch angesichts der unfassbaren Tragik. Lennon war stets bemüht, sich Hannah zu geben und wurde durch einen Fan getötet. Die dreiteilige Dokuserie, ab dem 06. Dezember 2023 exklusiv auf Apple TV+ verfügbar, enthüllt spannende Einblicke, exklusive Augenzeugeninterviews und bisher ungesehene Tatortfotos, die ein neues Licht auf das Leben und den Mord an der Musik- und Kulturikone John Lennon werfen, sowie die Untersuchung und Verurteilung von Mark David Chapman, seinem gestandenen Mörder. Der nun offiziell verfügbare Trailer macht Lust auf mehr

„John Lennon: Mord ohne Gerichtsverfahren“ ist eine gründlich recherchierte Untersuchung des Mordes an John Lennon aus dem Jahr 1980, der die Welt schockierte und betrübte. Der Produktion wurden umfangreiche Anfragen des Freedom of Information Act vom New York City Police Department, dem Board of Parole und der Staatsanwaltschaft gewährt; und die Serie umfasst exklusive Interviews, darunter Richard Peterson, einen Taxifahrer, der Zeuge der Schießerei war; Jay Hastings, ein Portier im Dakota-Gebäude, der Lennons letzte Worte hörte; David Suggs, Chapmans Verteidiger; Elliot Mintz, ein Vertrauter von Lennon und Yoko Ono; und Dr. Naomi Goldstein, die Psychiaterin, die Chapman zum ersten Mal bewertet hat.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

