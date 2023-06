Home Mac GEWINNSPIEL: Parallels Desktop 18 für Mac weiter auf dem Vormarsch

GEWINNSPIEL: Parallels Desktop 18 für Mac weiter auf dem Vormarsch

Am vergangenen Montag hat Apple den ersten Mac Pro mit Apple Silicon vorgestellt und den Umstieg von Intel auf die eigenen Apple-Chips vollendet. Damit gibt es quasi keinen aktuellen Mac mehr, der über Boot Camp eine Windows-Partition laufen lassen kann. Wie gut, dass es verlässliche Virtualisierungs-Tools wie Parallels Desktop gibt. Die aktuelle Version 18 hat Microsoft sogar offiziell autorisiert, um als Virtuelle Maschine auf ARM-Rechnern mit Windows 11 (Pro und Enterprise) zu laufen.

Vielen Dank an Alludo, dem Unternehmen hinter Parallels, für die Möglichkeit dieses Gewinnspiels. Lest weiter unten, wie ihr eine von drei 1-Jahres-Lizenzen von Parallels Desktop 18 gewinnen könnt.

ARM-Versionen von Windows jetzt noch besser in Parallels Desktop

Bereits zum Beginn von Apples Wechsel zu ARM-Chips war Parallels mit von der Partie. Auch hier in der Redaktion haben wir mit dem ersten M1-MacBook die Virtualisierungs-Software installiert und getestet – trotz Beta und einer holprigen ARM-Version von Windows mit überraschend guten Ergebnissen. Seit dem sind nun schon einige Monate verstrichen und sowohl bei Parallels als auch bei Microsoft hat sich einiges getan.

Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Alludo, gab bekannt, dass Windows on ARM nun ganz offiziell in virtualisierten Umgebungen von Parallels Desktop läuft. Damit soll auf den neuesten Mac-Rechnern auch die Power der Apple-Silicon-Chips voll ausgenutzt werden können. Unabhängig vom Betriebssystem können Privatnutzer wie auch professionelle Anwender völlig frei entscheiden, welche Anwendungen sie nutzen möchten. Anders gesagt: Gibt es eine bestimmte Software nicht für macOS, könnt ihr trotzdem euren Mac nutzen und die volle Performance der M-Prozessoren in Windows-Programmen genießen.

Was kann Parallels Desktop im Detail?

Parallels gibt es bereits seit über einem Jahrzehnt – genug Expertise, um die Software fortlaufend weiterzuentwickeln und mit neuen Funktionen auszustatten. Hier findet ihr eine kleine Übersicht, was Parallels Desktop 18 zu bieten hat:

macOS und Windows gleichzeitig nutzen : Eure Windows-Installation öffnet sich in einem separaten Fenster. Die beiden Betriebssysteme laufen also gleichzeitig und parallel – daher auch der Name des Tools.

: Eure Windows-Installation öffnet sich in einem separaten Fenster. Die beiden Betriebssysteme laufen also gleichzeitig und parallel – daher auch der Name des Tools. Dateien per Drag-and-Drog verschieben : Ihr könnt Inhalte einfach mit der Maus von macOS in Windows ziehen und umgekehrt. Eine Verknüpfung zwischen Finder und Windows Explorer machen es möglich.

: Ihr könnt Inhalte einfach mit der Maus von macOS in Windows ziehen und umgekehrt. Eine Verknüpfung zwischen Finder und Windows Explorer machen es möglich. Optimiert für macOS Ventura : Parallels Desktop ist in seiner aktuellen Version stets auf das jüngste macOS ausgerichtet. Damit profitiert ihr von den neuesten Funktionen und einer maximalen Performance. Anwendungen wie Microsoft Office, Visual Studio, AutoCAD oder Windows-exklusive Spiele sind kein Problem für Parallels Desktop.

: Parallels Desktop ist in seiner aktuellen Version stets auf das jüngste macOS ausgerichtet. Damit profitiert ihr von den neuesten Funktionen und einer maximalen Performance. Anwendungen wie Microsoft Office, Visual Studio, AutoCAD oder Windows-exklusive Spiele sind kein Problem für Parallels Desktop. Windows-Programme ohne Windows-Ansicht: Im Coherence-Modus seht ihr nur die in Parallels Desktop geöffnete Anwendung. Der Desktop sowie andere Optiken von Windows bleiben versteckt im Hintergrund.

Natürlich hat Parallels Desktop 18 noch vieles mehr zu bieten. Schaut einfach auf der Website des Anbieters vorbei und probiert das Virtualisierungs-Tool kostenfrei für 14 Tage aus.

Gewinnspiel: Gewinnt 3 Lizenzen von Parallels Desktop 18 für Mac

Nicht nur bei uns in der Redaktion ist Parallels ein viel verwendetes Programm. Das Tool hat viele Funktionen, die man bei anderer VM-Software nicht findet. Deshalb freuen wir uns umso mehr, drei 1-Jahreslizenzen an euch verlosen zu dürfen.

Wie immer seid ihr schnell und einfach Teilnehmer an unserem Gewinnspiel: Verfasst unter diesen Artikel einen Kommentar in der Apfelpage-App oder auf der Website. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir an drei Teilnehmer je eine Lizenz von Parallels Desktop 18 für Mac (1 Jahr). Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 16. Juni (20:00 Uhr). Die per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte regelmäßig ins Postfach schauen! Erhalten wir keine Antwort, ziehen wir neue Gewinner.

WICHTIG: Beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr noch nie bei uns kommentiert habt). Dies kann aufgrund der Masse der Kommentare etwas dauern. Schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach 1-2 Tage ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss aus diesem Gewinnspiel!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 3x Parallels Desktop 18 für Mac (1 Jahr)

: 3x Parallels Desktop 18 für Mac (1 Jahr) So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar.

: Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 16. Juni 2023 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Danke an Alludo für die drei Lizenzen!

-----

