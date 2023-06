Home Apps Für Unternehmen und Vereine: WhatsApp-Kanäle starten in ersten Ländern

WhatsApp bringt eine neue Funktion für Unternehmen und Vereine. Die WhatsApp-Kanäle erlauben es, aktuell News und Infos an Kunden und Nutzer zu versenden. Deren persönliche Daten wie die Telefonnummer bleiben privat, auf der anderen Seite erhält auch der Nutzer keine umfassenden Infos des Kanalbetreibers.

WhatsApp hat mit der Einführung einer neuen Funktion begonnen, die sich vor allem an Unternehmen und Organisationen richtet. Die neuen Kanäle machen es möglich, Kunden über WhatsApp mit Infos oder Angeboten zu versorgen.

Es können Texte, Fotos, Sticker und andere Inhalte an die Follower gesendet werden. Kanäle sind laut WhatsApp somit ein guter Ausspielung für Vereine oder auch lokale Geschäfte.

WhatsApp versammelt die verfügbaren Kanäle in einem Katalog, der in einem neuen News-Bereich auftauchen wird. Kanalbetreiber werden entscheiden können, ob sie dort gelistet sein wollen oder nicht.

Start zunächst nur in wenigen Ländern

Die Kanäle sind zunächst nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, der Verlauf bleibt 30 Tage bei WhatsApp gespeichert. Später sollen weitere Sicherheitsoptionen hinzukommen.

Der Betreiber erhält die Telefonnummer oder weitere Infos des Abonnenten nicht, dieser bekommt umgekehrt auch keine weiteren Infos des Kanalbetreibers.

Zum Start sind die Kanäle nur in Kolumbien und Singapur verfügbar. In den kommenden Monaten soll das Feature dann auch in weiteren Märkten eingeführt werden, es bleibt abzuwarten, wann die Funktion auch in Deutschland verfügbar sein wird. Wie die Konditionen zur Eröffnung eines Kanals sein werden, ist noch nicht klar.

