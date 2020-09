Gesenkte Mehrwertsteuer: Apple leistet Rückerstattung bei laufenden Abos

Durch die Senkung der Mehrwertsteuer bis ende des Jahres werden eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen zeitweise günstiger. Apple hat nun damit begonnen, die sich daraus ergebenden Differenzbeträge zurückzuerstatten. Große Sprünge können Kunden mit dieser Rückbuchung allerdings nicht machen.

Apple hat damit begonnen, auf die gesenkte Mehrwertsteuer bei laufenden Abos zu reagieren. In einer entsprechenden Mitteilung weist Apple Kunden darauf hin, dass die Rückerstattung auf alle laufenden Abos angewendet wird, die im Zeitraum der Mehrwertsteuersenkung abgerechnet werden.

Hierzu heißt es:

Apple gewährt freiwillig eine teilweise Rückerstattung deiner sich automatisch verlängernden Abonnements, die seit dem 1. Juli 2020 in Rechnung gestellt wurden. (…) Die Rückerstattung erfolgt monatlich während des Zeitraums, in dem die Mehrwertsteuersenkung wirksam ist und spiegelt die Summe des finanziellen Vorteils wider, der durch die Senkung für deine in Deutschland erworbenen qualifizierten Abonnements beabsichtigt ist.



Kunden erhalten winzige Rückerstattungen

Allerdings handelt es sich bei den Rückerstattungen um minimale Beträge, die selten einen Euro überschreiten. Die Rückerstattung erfolgt automatisch, sie wird innerhalb von 30 Tagen auf die hinterlegte Zahlungsweise ausgeführt.

für Hardwarekäufe galt die gesenkte Mehrwertsteuer bereits seit ihrer Einführung, was einzelne Produkte um einige hundert Euro günstiger werden ließ, wie wir damals berichtet hatten. Auch Amazon reagierte in vergleichbarer Weise und senkte die Preise für seine diversen Abos für den Zeitraum der Mehrwertsteuersenkung.

