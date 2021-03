Home Hardware Geheimnis gelüftet: Das wird Sonos kommende Woche vorstellen

Kommende Woche wird Sonos sein virtuelles Event abhalten und dort einen neuen mobilen Lautsprecher vorstellen. Dieser soll 169,00 US-Dollar kosten und das Angebot nach unten abrunden und endlich der erste wirklich mobile Lautsprecher des Multiboom-Spezialisten werden. Das berichtet The Verge unter Berufung auf exklusive Insiderquellen.

Neues Produkt: Sonos Roam kommt

Der Leak tauchte heute zunächst bei den amerikanischen Kollegen von The Verge auf und dürfte nicht gerade für Erheiterung im Sonos Board sorgen. Laut den zugespielten Informationen soll der Lautsprecher auf den Namen Sonos Roam hören und mit den Maßen von 6,5 x 2,5 x 2,5 Zoll und einem Gewicht von rund 500 Gramm ausgestattet sein.

Damit ist er um Längen mobiler als der Sonos Move, ähnelt diesem aber hinsichtlich der weiteren Ausstattung. Bluetooth ist also an Board und mittels WLAN lässt sich der Lautsprecher Zuhause in das bestehende Multiroom-Setup von Sonos einbinden. Als Akkulaufzeit sind 10 Stunden bei voller Ladung angegeben, was sich mit Blick auf den Wettbewerb im Mittelfeld einsortiert.

Aufgeladen wird der Sonos Roam mit dem mitgelieferten USB-Kabel, wobei die Produktbilder einen USB-C-Anschluss nahelegen. Außerdem kann der Lautsprecher mit einer kabellosen Ladeschale geladen werden, diese soll für 49,00 US Dollar separat angeboten werden.

Interessant: Der Sonos Roam soll nach IPX7 zertifiziert werden, um sich vor allem gegen UE Boom von Logitech und die Bluetooth-Lautsprecher von JBL behaupten zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Der Preis wurde eingangs schon erwähnt, der Hersteller soll dafür 169 US-Dollar aufrufen. Basierend auf dem Sonos One würden wir hier auf einen Verkaufspreis von 189,00€ tippen. Die Auslieferung soll ab dem 20. April 2021 erfolgen. Ob auch Kunden in Deutschland in den Genuss kommen werden, ist noch nicht abzuschätzen.

Wäret ihr interessiert?

