Gegen das jelly scrolling: iPad Mini in Zukunft angeblich mit 120 Hz-Display

Apple könnte dem iPad Mini in Zukunft ebenfalls ein 120 Hz-Display verpassen. Es würde das Problem mit dem jelly scrolling deutlich entschärfen, das Nutzer des aktuellen iPad Mini 6 beklagt hatten. Allerdings ist dieses Gerücht mit einiger Vorsicht zu genießen.

Apple soll für die Zukunft ein neues iPad Mini geplant haben, das mit einem ProMotion-Display ausgestattet ist. Diese Bezeichnung nutzt Apple für die Panels im iPad Pro und dem neuen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max, sowie der neuen MacBook Pro-Modelle.

Apple soll nun auch darüber nachdenken, das iPad Mini ebenfalls auf diese Weise aufzuwerten, wie zuletzt in südkoreanischen Foren diskutiert und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aufgegriffen wurde. Danach soll dieses iPad Mini mit einem von Samsung gefertigten ProMotion-Panel ausgestattet sein, das ebenfalls eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützt.

Mit einem solchen Panel würde Apple den Effekt des sogenannten jelly scrolling abmildern, wenn auch nicht gänzlich verschwinden lassen. Dieses Phänomen tritt bei allen LCD-Displays auf, konstruktionsbedingt ist es aber beim iPad Mini 6 besonders störend aufgefallen, worüber sich verschiedentlich Nutzer beklagt hatten, Apfelpage.de berichtete.

iPad mini 6 Pro (tentative name)

Samsung Display has shipped an 8.3x" 120Hz display sample to Apple.

The model starts from a 128GB variant with 4GB of RAM, and a 3.23GHz A15.

The price is slightly higher than the mini 6, however, it isn't that burdening.https://t.co/SjtlLESeJq

— Tron ❂ (@FrontTron) November 4, 2021