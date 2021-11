Home Betriebssystem Gegen Anruf-Bug am iPhone 12 und 13: iOS 15.1.1 für alle Nutzer veröffentlicht

Gegen Anruf-Bug am iPhone 12 und 13: iOS 15.1.1 für alle Nutzer veröffentlicht

Heute Abend hat Apple iOS 15.1.1 für alle Nutzer des iPhone 12 und iPhone 13 veröffentlicht. Das Update kümmert sich nur um einen Bug, der aber nervig sein konnte: Dabei werden Anrufe von iPhone-Nutzern unterbrochen.

Heute Abend hat Apple überraschend ein kleines Update für iOS 15.1 veröffentlicht. iOS 15.1.1 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Wenn euch das Update noch nicht angeboten wird, wartet noch einen Moment, da Updates von Apple immer in Wellen ausgerollt werden.

Die Aktualisierung kann dann regulär in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden.

iOS 15.1.1 behebt ein Problem mit unterbrochenen Anrufen

Apple adressiert nur einen Fehler mit dem Update auf iOS 15.1.1, dieser konnte betroffene Nutzer aber gehörig ärgern. Dabei wurden Anrufe unterbrochen oder kamen gar nicht erst zu Stande. Dieses Problem betrifft laut Apple in der Hauptsache Nutzer von iPhone 12 und iPhone 13-Modellen, aber Betroffene berichteten auch, dass der Fehler nicht auf diese Geräte beschränkt gewesen sein soll.

Das Update auf iOS 15.1.1 erscheint zwei Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 15.1 für alle Nutzer. Derzeit befindet sich iOS 15.2 in der Beta, diese kommende Aktualisierung wird einige interessante neue Funktionen mit sich bringen, dazu zählt etwa die Möglichkeit, E-Mails anonym zu versenden und eine Verbesserung der Nutzung des Makromodus am iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

