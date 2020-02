Galaxy Buds+: Apples App Store leakt AirPods Pro-Herausforderer

Apples App Store hat zuletzt den bevorstehenden Start neuer Galaxy Buds geleakt. Mit einer neuen Plus-Version seiner Totally Wireless-Kopfhörer möchte Samsung offenbar die AirPods Pro angreifen, man darf auf eine neue Runde des Wettkampfs zwischen den beiden Unternehmen gespannt sein.

Die Galaxy Buds wurden in der Vergangenheit zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten der AirPods von Apple, was Leistung und Tonqualität betrifft, das hatten verschiedene Tests gezeigt, Apfelpage.de berichtete. Also darf man davon ausgehen, dass eine Neuauflage des Schlagabtauschs zwischen Apple und Samsung ähnlich spannend wird. Dazu könnte es kommen, wenn Samsung seine Galaxy Buds+ auf den Markt bringt. Dass Samsung dies vor hat, hat zuletzt ausgerechnet Apple verraten.

App Store leakt neue Galaxy Buds+ über iOS-App

Im App Store war kurzzeitig eine Preview einer neuen iOS-App zu finden. Dabei handelte es sich um die App für die Drahtloskopfhörer von Samsung. Sie wies unter anderem einen offiziellen Support für iOS der neuen Galaxy Buds+ hin, die es aktuell auf dem Markt nicht gibt.

Danach werden diese Kopfhörer mit allen iPhones ab dem iPhone 7 und darüber kompatibel sein. Softwareseitig muss wenigstens iOS 10 oder höher auf dem Gerät eingesetzt werden, an dem die Galaxy Buds+ genutzt werden.

Weitere Leaks auf Twitter sprechen von einer etwa verdoppelten Akkulaufzeit der neuen Galaxy Buds+, diese sollen elf Stunden Musik wiedergeben, diese Spielzeit lässt sich durch die Ladung im Lade-Case um weitere elf Stunden verlängern. Wie es aussieht, sollen die neuen Galaxy Buds+ ohne aktive Geräuschunterdrückung kommen, das würde sie von den AirPods Pro unterscheiden.

