Home Smart Home Fungiert als Matter- Hub und Thread-Border-Router: Überwachungskamera G5 Pro von Aqara ab sofort verfügbar

Wer auf der Suche nach einer Überwachungskamera ist, sollte die neue Aqara G5 Pro definitiv auf seine Liste packen. Die wurde vom Hersteller auf der letztjährigen IFA 2024 erstmals gezeigt und ist nun verfügbar. Sowohl im Hinblick auf Bildqualität als auch in der Ausstattung werden hier neue Maßstäbe gesetzt.

Die Aqara G5 Pro

Der Hersteller bietet die G5 Pro in zwei Varianten an, wobei sich hier nur der Anschluss an das Smart Home unterscheidet – einmal über eine POE-Verbindung und dann über WLAN. Die Version mit WLAN unterstützt dabei sowohl das 2,4 GHz- als auch das 5 GHz-Frequenzband. Die G5 Pro lässt sich im Innenbereich, aber auch im Außenbereich verwenden. Das integrierte Doppelgelenk und der bewegliche Fuß ermöglichen vielfältige Befestigungsoptionen.

Besonders viel Augenmerk wurde auf die Bildqualität gelegt, der Hersteller verbaut eine Kamera mit einer Auflösung von 4 MP bei 1520p und einem Sichtfeld von 133 Grad. Die Blende beträgt f/1,0 und ist somit besonders lichtempfindlich. Zudem gibt es eine Infrarotfunktion, die auch als Auslöser für das integrierte LED-Licht genutzt werden kann. Der Hersteller hat zudem auch an die Unterstützung für HomeKit Secure Video gedacht. Das alles ist in einem robusten Gehäuse aus Aluminium verbaut.

Konnektivität

Die G5 Pro fungiert zudem als Hub für das Smart Home, weshalb diese auch mittels USB-C dauerhaft am Strom angeschlossen werden muss. Konkret kann die Kamera als Matter-Hub fungieren. Außerdem wird Thread unterstützt und die G5 Pro kann als Thread-Border-Router fungieren.

Preise und Verfügbarkeit

Die G5 Pro kann ab sofort in den Farben Weiß und Grau bestellt werden, die Nachfrage scheint aber recht groß zu sein. Für die Variante mit WLAN wird eine UVP von 179,99 Euro aufgerufen, das kabelgebundene Modell hat eine UVP von 199,99 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

