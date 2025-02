Home iPhone Apple-Modem: C1-5G-Chip unterstützt kein mmWave

Apples erstes eigenes 5G-Modem unterstützt nur Netze auf Frequenzen unterhalb von sechs GHz. Damit bleibt mmWave-Support wie erwartet aus. Der neue C1 genannte Chip, der im iPhone 16e seinen Erstauftritt hat, wird wohl auch im neuen, ultradünnen iPhone 17 Air zum Einsatz kommen.

Apples neues iPhone 16e kommt endlich mit Apples erstem selbst entwickelten Modem-Chip. C1 hat Apple ihn genannt und er ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit, die nicht ohne schwere Rückschläge und Verzögerungen abging.

Das C1-Modem soll das energieeffizienteste 5G-Modem in einem iPhone sein und man darf annehmen, dass diese Aussage von Apple auch zutrifft. Doch es bringt auch Einschränkungen mit sich.

Kein mmWave-Support im iPhone 16e

Das neue iPhone 16e mit dem C1-Modem unterstützt nur 5G-Bänder unterhalb von sechs GHz. mmWave wird somit nicht unterstützt. Dabei handelt es sich um ultrahohe Frequenzen, die Datenraten im Gigabitbereich erlauben, jedoch um den Preis einer extrem beschränkten Reichweite. Bislang wird mmWave vor allem in den USA und partiell in Asien ausgebaut und auch nur an wenigen Orten, vorzugsweise Ballungszentren wie Stadien und Flughäfen.

Das iPhone 17 Air, ein spekulatives, ultradünnes iPhone, das dieses Jahr erwartet wird, soll laut Mark Gurman auch mit dem C1-Chip kommen, anders als das iPhone 17- und iPhone 17 Pro.

Qualcomm bleibt vorerst im iPhone

Hier werden weiter Modems von Qualcomm eingesetzt, die Apple für teures Geld lizenziert hat. Zwar soll die zweite Generation des Apple-Modems bereits in der Entwicklung sein, doch frühestens im iPhone 18-Lineup kommendes Jahr wird ein Debüt erwartet.

