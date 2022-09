Home Apple Watch Für die Familie: Kommt die Apple Watch SE zum Schleuderpreis?

Eine neue Apple Watch könnte zu einem absolut günstigen Preis heute Abend vorgestellt werden. In Frage kommt hier eigentlich nur die Apple Watch Se. Die möchte Apple vor allem für Familien positionieren, was allerdings wohl vor allem in Märkten wie den USA gut funktioniert.

Die Apple Watch wird heute Abend ihre nächsten Updates erhalten. Während alle Augen auf die Apple Watch Pro gerichtet zu sein scheinen, wird es wohl auch eine neue Apple Watch Series 8 geben, wenn auch vermutlich ohne spektakuläre Neuerungen. Unterhalb dieser Klasse könnte aber noch mehr sein.

Apple werde eine Apple Watch verkaufen, die deutlich günstiger ist, als die heutige Apple Watch SE, berichtet die New York Times in einem längeren Stück über Apples Watch-Pläne – gemeint sein kann hier allerdings eigentlich nur die Apple Watch SE.

Kommt die neue Uhr zum Familienpreis?

Denn die Apple Watch Series 3 dürfte nun endgültig ihren überaus verdienten Ruhestand antreten. Sie wird das Update auf watchOS 9 nicht mehr erhalten und sollte umgehend aus dem Verkauf genommen werden.

Damit würde es sich anbieten, die Apple Watch SE zu einem deutlich reduzierten Preis anzubieten, zumal alles darauf hindeutet, dass es keine echte Apple Watch SE 2 geben wird.

Apple habe hart daran gearbeitet, die Apple Watch SE für Familien attraktiv zu machen. Dies sei vor allem daher so anspruchsvoll gewesen, da man versucht habe, die Batterielaufzeit auch ohne gekoppeltes iPhone in der Nähe auszuweiten. – wie erfolgreich das war, mag wohl jeder Nutzer selbst beurteilen.

Die Apple Watch SE solle als eine Art Vorschul-Handy positioniert werden, mit dem Eltern ihre Kinder ausstatten. Hierfür muss sie sowohl lange durchhalten, als auch günstig sein. Ob Apple diesen Plan allerdings wie beschrieben verfolgt und ob er aufgeht, falls dem tatsächlich so ist, steht allerdings dahin.

