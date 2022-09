Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich fünf Creative Arts Emmy Awards

Klein, aber fein: So lässt sich der Streamingservice Apple TV+ beschreiben. bei der Quantität kann man immer noch nicht mit Netflix und Co. mithalten, doch bei den Preisen sahnt man in einer Tour ab. Zu den über 290 Auszeichnungen gesellen sich nun fünf weitere Preise dazu.

Apple TV+ gewinnt fünf Creative Arts Emmy Awards

Nachdem man sich 2021 über sieben Auszeichnungen freuen konnte, sind es heuer immerhin fünf Creative Arts Emmy Awards. Die wurden bereits am 3. und 4. September verliehen. Das Hit-Drama „Severance“ schnitt für Apple am besten ab und gewann in den Kategorien „Main Title Design“ und „Outstanding Music Composition“ in einer Serie. Der letztgenannte Preis ging an Theodore Shapiro für die Musik im Finale der ersten Staffel. Auch mit „Schmigadoon, Apples liebevolle Anspielung auf Musical-Filme, war man erfolgreich. Der Preis in der Kategorie „Outstanding Original Music and Lyrics“ wurde für die Pilotfolge der Serie verliehen.

Bisheriger Erfolgsgarant geht leer aus

Etwas überraschend geht der bisherige Erfolgsgarant „Ted Lasso“ leer aus, trotz elf Nominierungen. Insgesamt wurden Inhalte von Apple TV+ für diesen Award 34x nominiert, da nehmen sich die fünf gewonnenen Awards fast mager aus. Doch Mitte September werden die die nächsten Awards verliehen, da geht also noch was.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

