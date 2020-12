Für die Familie: Apple aktiviert geteilte Abos

Apple hat die Möglichkeit, seine Abos mit der Familie zu teilen, unter iOS 14 nun aktiviert. Allerdings können Entwickler entscheiden, ob sie das Feature für ihre Abonnenten freischalten sollen. Zudem besteht für die Anbieter wohl aktuell keine Möglichkeit, separate Familientarife anzubieten, das kann nur Apple mit seinen diversen Abo-Tarifen.

Apple hat eine prinzipiell durchaus interessante Funktion freigeschaltet: Ab sofort können eigene Abos mit der Familie geteilt werden. Sofern Nutzer eine Familie eingerichtet haben, können die eigenen Abos mit dieser geteilt werden, wenn – und hier beginnen die Einschränkungen – die Anbieter des Abos diese Möglichkeit vorgesehen haben.

Entwickler können festlegen, ob ihre Abonnenten ihre Dienste mit den Mitgliedern ihrer Familie teilen dürfen oder nicht. Von Apple aus ist die neue Funktion zunächst standardmäßig aktiviert. Die entsprechende Option findet sich in der Übersicht eurer Abos, die ihr erreicht, wenn ihr euren Account etwa über den App Store oder die TV-App aufruft.

Family Sharing for Subscriptions just went live. pic.twitter.com/QxPDiztNWw

— Ryan Jones (@rjonesy) December 3, 2020