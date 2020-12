Nikolaus am 2020 Countdown: Heute „Sonic: The Hedgehog“ für 4,99€

Die Welt brauchte einen Helden – sie bekam einen Igel. Ausgestattet mit unfassbarer Geschwindigkeit, lebt sich Sonic The Hedgehog (gesprochen von Ben Schwartz), alias der Blaue Blitz, in seinem neuen Zuhause, der Erde ein. Das heißt, bis er versehentlich das Stromnetz lahmlegt und die Aufmerksamkeit des super uncoolen Genies Dr. Robotnik (Jim Carrey) auf sich zieht. Jetzt heißt es Super-Schurke gegen Super-Sonic in einem Rennen um den Globus, bei dem es aufs Ganze geht und verhindert werden muss, dass Robotnik mit Sonics einzigartigen Kräften die Weltherrschaft erlangt. Sonic tut sich mit dem Donut Lord zusammen, alias Sheriff Tom Wachowksi (James Marsden), um mit ihm den Planeten zu retten. Diese Live-Action-Komödie ist ein Spaß für die ganze Familie.