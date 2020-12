Home Apps Das E-Book der Woche: Heute „Cinder & Ella“ Band 1 für 1,99€ kaufen

Bei den Temperaturen und dem dadurch enstehenden Winter Blues hilft ja gerne mal ein gutes Buch. Das weiß natürlich auch Apple und bietet über das Wochenende wieder seinen Pageturner, ein ausgesuchtes Buch, zum vergünstigten Preis von 1,99€ an.

Ella hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte. Nach etlichen Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so sein wie früher. Sie vermisst ihre Mom, ihren heiß geliebten Bücher-Blog – und Cinder, ihren Chatfreund

Brian Oliver ist der neue Star am Hollywood-Himmel. Doch der Ruhm hat seine Schattenseiten, echte Freunde sind selten geworden. Vor allem vermisst er seine Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem Nickname Cinder stundenlang gechattet hat. Als die sich nach einem Jahr Funkstille plötzlich wieder meldet, ist Brian überglücklich. Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur Freundschaft. Doch Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit ist….

Konditionen

Das E-Book der Woche ist nur über das heutige Wochenende bis einschließlich Sonntag um Mitternacht zum vergünstigten Leihpreis von 1,99€ zu bekommen. Das Buch lässt sich anschließen über alle mit der Apple ID angemeldeten Geräte synchronisieren, ein Teilen über die Familienfreigabe sollte, sofern eingestellt, ebenfalls kein Problem darstellen. Wir wünschen Euch viel Spass beim Lesen.

