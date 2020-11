Home Betriebssystem Für das iPhone 12: Apple veröffentlicht neue Version von iOS 14.2

Apple hat eine aktualisierte Version von iOS 14.2 veröffentlicht. Sie zielt speziell auf das iPhone 12 und steht auch nur Nutzern zur Verfügung, die noch iOS 14.1 oder iOS 14.0 verwenden. Es ist nicht klar, welcher Art die Änderungen sind, die Apple hier vorgenommen hat. Bemerkt ihr Unterschiede?

Apple hat eine überarbeitete Version von iOS 14.2 veröffentlicht. Diese wird allerdings speziell für Nutzer eines der vier Versionen des iPhone 12 (Affiliate-Link) verteilt. Hier bekommt die Aktualisierung auch nur angezeigt, wer auf seinem iPhone 12 noch nicht auf iOS 14.2 aktualisiert hat.

In diesem Fall kann das Update wie üblich über die Einstellungen > Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden.

Hintergrund der neuen Version ist nicht bekannt

Es ist nicht klar, wieso Apple nun diese neue Version von iOS 14.2 verteilt, sie unterscheidet sich auf den ersten Blick auch nur durch die höhere Build-Nummer von der zuvor verteilten Fassung. Die aktualisierte Version trägt die Build-Nummer 18B111. iOS 14.2 war am 05. November für alle Nutzer veröffentlicht worden und brachte unter anderem über 100 neue Emojis zu verschiedenen Themen und die Integration von Shazam in das Kontrollzentrum.

Ein spekulativer Grund für die neue Version könnte die 5G-Unterstützung sein. Die läuft am iPhone 12 in vielen Netzen nicht so, wie sie sollte, Grund dafür ist unter anderem, dass die LTE-Ankerbänder, die für 5G-Verbindungen nötig sind, vom verwendeten Qualcomm-Modem oft nicht unterstützt werden. Das führt in Deutschland etwa dazu, dass 5G bei Telekom und Vodafone vielfach nicht nutzbar ist, dieses Problem lässt sich allerdings auch nicht per Software-Update lösen, doch es gibt auch weitere Anzeichen einer nicht optimalen 5G-Unterstützung, hier kann Apple vielleicht tatsächlich noch nachbessern.

Fallen euch Änderungen nach Installation der neuen Version von iOS 14.1 auf?

