Home Smart Home Eve MotionBlinds Upgrade Kit startet für 200 Euro

Eve MotionBlinds Upgrade Kit startet für 200 Euro

In den kommenden Wochen und Monaten wird jeder Tag wieder ein wenig länger hell bleiben und man macht sich Gedanken, wie man seine vorhandenen Rollos smart machen könnte. Dafür bietet Eve mit dem Motion Blind Upgrade Kit eine Lösung an, die nun in den Handel geht.

Eve MotionBlinds Upgrade Kit

Eve MotionBlinds konnten bisher nur bei verschiedenen Rollo-Herstellern bestellt werden. Es gibt zwar eine riesige Auswahl an verschiedenen Stoffen, doch man muss seine vorhandenen Rollos ersetzen. Mit dem MotionBlinds Upgrade Kit trägt Eve dem Umstand nun Rechnung. Im Lieferumfang ist der Motor, die Wandhalterung und die verschiedenen Adapter für die unterschiedlichsten Rohre enthalten.

Nach der Installation steht die gewohnte Funktionalität zur Verfügung: Start- und Endposition können festgelegt werden, es lassen sich Automationen und diverse Szenen anlegen. Das Upgrade Kit wird über Thread eingebunden, WLAN ist also nicht verfügbar. Bedeutet zudem auch, dass für eine Steuerung von außerhalb ein HomePod mini, ein HomePod 2. Gen. eine Apple TV 4k 2021 oder eine Apple TV 4k 2022 vorhanden sein muss.

Diverse Einschränkungen

Das Upgrade Kit kommt jedoch mit diversen Einschränkungen daher, die vorab genau überprüft werden sollten. Die vorhandenen Rollos müssen zur Nachrüstung über eine Mindestbreite von 680 mm verfügen und im Inneren auf ein Rohr setzen, welches auf einen Außendurchmesser (ohne Tuch) von 38 mm bis 51 mm setzt. Kommen allerdings Rollos von IKEA zum Einsatz, lässt sich das Eve MotionBlinds Upgrade Kit nicht einsetzen – die Rohe sind zu schmal.

Preise und Verfügbarkeit

Günstig ist der Spaß indes nicht. Eve verlangt für das MotionBlinds Upgrade Kit satte 200 Euro. Wer Interesse hat, kann dies direkt auf der Webseite von Eve bestellen. Wir wollen allerdings noch einmal an die Alternative von IKEA erinnern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!