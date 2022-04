Home iCloud / Services Für Apple TV+: Zweite Staffel von „Severance“ angekündigt

Für Apple TV+: Zweite Staffel von „Severance“ angekündigt

Eine der spannendsten Serien, die derzeit in aller Munde ist, findet man auf Apple TV+. Die Rede ist von der Serie „Severance“, eine Thriller-Serie am Arbeitsplatz. Die erste Staffel endete am vergangenen Freitag mit einem epischen Finale und es gibt dazu gute Neuigkeiten.

Apple bestellt zweite Staffel

Wie der Konzern in einer entsprechenden Pressemitteilung verkündete, wird es eine zweite Staffel der von Kritikern und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommenen Serie geben. Die Science-Fiction-Serie, die von Dan Erickson und von Ben Stiller produziert wurde, dreht sich um ein mysteriöses Unternehmen namens Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich während der Arbeit kenicht an ihr Privatleben erinnern können. Ebenso können sich die Mitarbeiter, sobald sie das Büro verlassen, an nichts über den Arbeitsplatz erinnern. Mit dem Plot avancierte „Serverance“ zu den erfolgreichsten Serien im Februar auf Apple TV+.

Noch kein konkreter Starttermin festgelegt

Wann die zweite Staffel abgedreht wird bzw. wann mit einer möglichen Ausstrahlung zu rechnen ist, wurde indes nicht bekannt gegeben. Müssten wir raten, würden wir von einer Ausstrahlung rund um den kommenden Jahreswechsel ausgehen. Denkbar wäre es auch, dass die zweite Staffel erst wieder im Februar bereitgestellt wird. Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und ist mit derzeit 4,99 Euro der derzeit günstigste Streamingservice. Unklar ist allerdings, wie lange der Konzern noch an diesem unfassbar günstigen Preis festhalten wird. Alleine 2021 sollen sich die Investitionen in Apple TV+ Gerüchten zufolge auf rund 7,3 Milliarden US-Dollar belaufen haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!