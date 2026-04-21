Führungswechsel bei Apple: Johny Srouji übernimmt Aufgaben von John Ternus

Es ist ein Paukenschlag. Am Montagabend verkündete Apple das Ende der 15-Jährigen Amtszeit von CEO Tim Cook. Ab dem ersten September übernimmt Hardware-Chef John Ternus das Ruder. Die Aufgaben des 50-Jährigen übernimmt Johny Srouji.

John Ternus wird zum 1. September 2026 neuer Apple CEO. Das hat Apple in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Der Noch-Hardware-Chef wurde schon lange als potenzieller Nachfolger gehandelt. Dessen Position nimmt künftig der VP of Hardware Technologies Johny Srouji ein.

Johny folgt auf John

Damit berichtet Srouji weiterhin direkt an Ternus, nun aber eine Stufe höher. Laut Tim Cook ist Johny Srouji maßgeblich für den Umschwung zu Apples eigenen Silicon-Prozessoren verantwortlich gewesen.

Statt wie bisher für die Chip-Entwicklung und -Produktion verantwortlich zu zeichnen wird Srouji künftig die Aufgaben von John Ternus übernehmen. Darunter fällt die Verantwortung für alle Hardware-Themen, vom Produkt-Design über Haltbarkeitstests bis hin zum System Engineering.