Apple TV kündigt den Trailer zur Thrillerserie „Unconditional“ an

In den kommenden Wochen hat Apple TV wieder eine Reihe an neuen Inhalten in der Pipeline, konzentriert sich hier aber auf Science Fiction und Thrillerserien. Dazu zählt auch die Serie „Unconditional“, wozu es nun Neuigkeiten gibt.

Trailer ist nun verfügbar

Die Thrillerserie ist in wenigen Wochen verfügbar und stellt eine Mutter mit ihrer Tochter in den Vordergrund, die nach einem gemeinsamen Urlaub in Moskau überraschend verhaftet werden – der Tochter wird umfassender Drogenhandel zu last gelegt. Mit Blick auf die alljährliche Urlaubssaison ein aktuelles und wiederkehrendes Thema. Die Mutter akzeptiert diese Anklage nicht und nimmt den Kampf auf – der sie immer tiefer in ein tödliches Netz aus Korruption und Verbrechen zieht. Klingt spannend und der Trailer macht Lust auf mehr.

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Die Serie umfasst acht Episoden und wird am 08. Mai 2026 exklusiv mit zwei Folgen auf Apple TV debütieren. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.