Home Mobilfunk Fraenk bietet aktuell ein 50 GB großes „Datenpolster“ an

Fraenk bietet aktuell ein 50 GB großes „Datenpolster“ an

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Februar 2025 um 21:25 Uhr // Mobilfunk // // Keine Kommentare

Die Deutsche Telekom verfügt über zwei Tochtermarken, die beide oftmals attraktivere Preise als die Konzernmutter anbieten. Die Rede ist von Congstar und von fraenk. Letztgenannter Anbieter ist dabei ein reiner Prepaid-Tarif, der sich ausschließlich über die gleichnamige App abschließen lässt. Dieses lässt sich bis Anfang April aktivieren.

Datenpolster von 50 GB

Wer die App derzeit öffnet, findet ein interessantes Angebot vor, welches bis zum kommenden Montag aktiv in der App angeboten wird: die Rede ist von einem Datenpolster mit einem Gesamtdatenvolumen von 50 GB. Dieses steht für die nächsten 12 Monate zur Verfügung und wird immer dann automatisch aktiviert, wenn das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht ist. Bestandskunden können das Datenpolster über die Fraenk-App unter „Tarif anpassen“ hinzufügen, sofern die Aktivierung bis zum 6. April 2025 erfolgt. Neukunden erhalten das Zusatzvolumen ebenfalls, wenn sie sich bis zu diesem Datum für einen Fraenk-Tarif entscheiden.

Diverse Verbesserungen

In den vergangenen Wochen und Monaten hat der Anbieter diverse Verbesserungen vorgenommen. Seit November 2024 gibt es höhere Geschwindigkeiten beim Surfen – Kunden surfen nun mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, ohne dass sich die Tarifpreise verändert haben. Zudem können Kunden in der App ihre SIM in eine eSIM umwandeln lassen, außerdem lässt sich die Zahlungsmethode ändern. PayPal ist zwar immer noch Voraussetzung, es gibt aber hier die Option, ein SEPA-Lastschriftmandat zu hinterlegen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.