Das seht ihr bei Paramount+ im März 2025

19. Februar 2025

Es sind nur noch knapp zwei Wochen bis zum Monatswechsel und Paramount+ nutzt den Zeitpunkt, um seine Neuzugänge für den Monat März anzukündigen. Groß ist die Auswahl indes nicht, sodass es bereits einen ersten kleinen Ausblick auf den April gibt.

Das seht ihr im März

Der Streamingdienst tut sich weiterhin schwer, seinen Inhaltskatalog in Sachen Quantität auszubauen. Das zeigt sich auch im März, wenngleich einige richtig gute Serien mit neuen Staffeln erscheinen werden. Werfen wir einen Blick auf die Neuzugänge:

Ab dem 01. März

NCIS: Sydney – Staffel 2

– Staffel 2 Peppa Pig – Staffel 7

– Staffel 7 Peppa Pig: Ridiculousness – Staffel 8

– Staffel 8 Sonic Prime

Ab dem 02. März

1923 – Staffel 2

Ab dem 03. März

Rock Islands Rätsel: Staffel 3

Ab dem 07. März

Yellowjackets – Staffel 3

Ab dem 08. März

NCIS: Sydney – Staffel 2

Ab dem 09. März

1923 – Staffel 2

Ab dem 12. März

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party Extended

Ab dem 14. März

Yellowjackets– Staffel 3

Ab dem 15. März

NCIS: Sydney – Staffel 2

Ab dem 16. März

1923 – Staffel 2

Ab dem 21. März

Happy Face – Staffel 1

– Staffel 1 Yellowjackets – Staffel 3

– Staffel 3 Hard Home – Film

Ab dem 22. März

NCIS: Sydney – Staffel 2

Ab dem 23. März

1923 – Staffel 2 (5 Episoden)

Ab dem 28. März

Happy Face – Staffel 1

– Staffel 1 Yellowjackets – Staffel 3

Ab dem 29. März

NCIS: Sydney – Staffel 2

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Doch die Liste der Neuzugänge ist so gering, dass es bereits jetzt einen ersten kleinen Ausblick auf den Monat April gibt:

Ab dem 11. April

School Spirit 2 – Staffel 2

– Staffel 2 Transformers One

Ab dem 22. April

Smile 2: Siehst du es auch?

Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp anderthalb Jahre nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten zu Anfang 2024 immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Bisher ist allerdings nichts dergleichen passiert. Was sich bei Serien vielleicht noch verschmerzen lässt, ist bei Filmen echt ärgerlich. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

