Programmhinweis: Bayern München vs. Celtic Glasgow live bei Prime Video sehen

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Februar 2025 um 18:38 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wir nähern uns nicht nur dem März, in den europäischen Fußballwettbewerben geht es auch so langsam in die heiße Phase. In der Champions League läuft aktuell die Playoff-Runde zur Qualifikation der K.O.-Phase und beide deutsche Teams haben ihr Hinspiel auswärts gewonnen. Heute Abend können die Bayern den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen.

Bayern München vs. Celtic Glasgow

Das Hinspiel in Glasgow im Celtic Park konnte der deutsche Rekordmeister für sich entscheiden, wenngleich der Anschlusstreffer in der 79. Minute aus Sicht der Bayern ärgerlich war. Zuhause in der Allianz Arena hat man dennoch alle Trümpfe in der Hand, auch wenn der Einsatz von Kane noch etwas fraglich ist.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags. Morgen muss dann der BVB seinen Vorsprung gegen Sporting Lissabon im Signal Iduna Park nur noch über die Zeit retten.

