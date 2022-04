Home iCloud / Services „For All Mankind“ vor dem Sprung zum Mars: Dritte Staffel läuft im Juni auf Apple TV+ an

„For All Mankind“ vor dem Sprung zum Mars: Dritte Staffel läuft im Juni auf Apple TV+ an

„For All Mankind“ geht in die dritte Runde. Nach dem Wettlauf zum Mond, nehmen die Weltraummächte nun nach einem neuerlichen Zeitsprung Kurs auf den Mars. Die dritte Staffel läuft in Juni auf Apple TV+ an.

Apple setzt eins seiner ersten Originals fort: „For All Mankind“ gehörte zu den initialen Launch-Titeln auf Apple TV+. Die Serie, kreiert von Ronald D. Moore, erzählt eine alternative Geschichte, in der das Wettrennen zum Mond anders verlief, als wir es kennen. In „For All Mankind“ erreichte ein Kosmonaut der UDSSR zuerst den Mond und versetzte der NASA und der amerikanischen Öffentlichkeit einen Schock.

Die zweite Staffel setzte die Geschichte mit einem Zeitsprung fort und lief im Februar letzten Jahres an. Erzählt wurde vom Kampf um Ressourcen auf dem Mond in den 80ern. Die dritte Staffel spielt nun abermals etwas später.

Wettlauf zum Mars

Abermals ein Zeitsprung: Wir schreiben die frühen 90er Jahre. USA und Russen wetteifern nun beim Wettlauf zum Mars. Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña und Wrenn Schmidt sind auch in der dritten Staffel von „For All Mankind“ zu sehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die erste Folge der dritten Staffel wird am 10. Juni auf Apple TV+ zu sehen sein, einem Freitag. Von da an erscheinen die neuen Folgen wie üblich jeweils am Freitag. Die Serie erhielt vergangenes Jahr von US-Filmredakteuren die Auszeichnung zur besten Serie des Jahres, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch unter unseren Lesern hat das Original viele Anhänger.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!