Preisdebatte | Sicherheitsrisiken | Siri AI – Apfelplausch #451

Macht Apple alles richtig? In dieser Folge debattieren Marco und Fabian über Apples Preis-Strategie, erklären die DSGVO und den DMA und sprechen über interne wie externe Sicherheitsrisiken. Viel Spaß!
Im Podcast erwähnt
- World Surf League x Apple: https://youtu.be/4Aci0c6-_fg?is=nkqWqhWK8MG21eyv
- Gewinner der iPhone Photography Award 2026: https://ippawards.com/winners/showcase
Kapitelmarken
- 0:00: Intro und Überblick
- 04:10: Heute vor 16 Jahren: „Antennagate“
- 07:27: Hörerpost: DMA und DSVGO erklärt
- 15:54: Siri AI: Tim Cook verhandelt mit EU
- 20:07: Debatte über Apples Preisstrategie
- 34:58: Nachhaltiger Erfolg? Apple 2026 auf Rekordkurs
- 41:37: Tata-Leak: Risiko für Apples Indien-Strategie?
- 48:10: „Hide my E-Mail“: iCloud-Feature schützt nicht
- 54:38: iOS 26.5.2: Apple will KI-Gefahren vorbeugen
- 57:28: Gigantisch: App Store wächst und wirft wenig ab
- 01:02:05: Zwei Rausschmeißer für Surfer und Fotografen
- 01:06:32: Die Tops und Flops der Woche
Apfelplausch Hören
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen