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3. Juli 2026

Fabian Schwarzenbach

Preisdebatte | Sicherheitsrisiken | Siri AI – Apfelplausch #451

Macht Apple alles richtig? In dieser Folge debattieren Marco und Fabian über Apples Preis-Strategie, erklären die DSGVO und den DMA und sprechen über interne wie externe Sicherheitsrisiken. Viel Spaß!

Im Podcast erwähnt

  1. World Surf League x Apple: https://youtu.be/4Aci0c6-_fg?is=nkqWqhWK8MG21eyv
  2. Gewinner der iPhone Photography Award 2026: https://ippawards.com/winners/showcase

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro und Überblick
  • 04:10: Heute vor 16 Jahren: „Antennagate“
  • 07:27: Hörerpost: DMA und DSVGO erklärt
  • 15:54: Siri AI: Tim Cook verhandelt mit EU
  • 20:07: Debatte über Apples Preisstrategie
  • 34:58: Nachhaltiger Erfolg? Apple 2026 auf Rekordkurs
  • 41:37: Tata-Leak: Risiko für Apples Indien-Strategie?
  • 48:10: „Hide my E-Mail“: iCloud-Feature schützt nicht
  • 54:38: iOS 26.5.2: Apple will KI-Gefahren vorbeugen
  • 57:28: Gigantisch: App Store wächst und wirft wenig ab
  • 01:02:05: Zwei Rausschmeißer für Surfer und Fotografen
  • 01:06:32: Die Tops und Flops der Woche

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