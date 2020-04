Filmabend? Hier die reduzierten Filme bei iTunes!

Filmabend angesagt? Mit den folgenden reduzierten Filmen könnt ihr den Feierabend oder das Wochenende verbringen! Schönes selbiges euch allen! Danke fürs Lesen!

Superman-Filme reduziert

Allen voran Fans von Superman alias Clark Kent werden heute voll auf ihre Kosten kommen. Alle Filme sind nämlich deutlich reduziert und lassen sich für 5,99€ erwerben:

Passend zum Thema Superhelden lässt sich noch der Film „Gandhi“ für 5,99€ kaufen, der zwar über keine Superkräfte verfügt, jedoch auf seine ganz eigene Weise für Indien ein Held war:

Gandhi f. 5,99€ statt 9,99€

Reduzierte Filme für 3,99€

Wer kein Fan von Superman ist oder damit wenig anfangen kann, wird vielleicht bei den nachfolgenden Filmen fündig werden:

Gerade Baby Driver beeindruckt durch seine äußerst unkonventionelle Story sowie dem Soundtrack zum Film. Und über den Film Wonder Woman muss man nichts mehr sagen: Gal Gadot in der Hauptrolle ist in den Augen vieler einzige Klasse.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!