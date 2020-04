Apple Pay startet bald bei UBS

Apple Pay in der Schweiz startet demnächst bei UBS. Die Großbank hat nun auf Twitter angekündigt, den Start einer Unterstützung des Zahlungsdienstes von Apple vorzubereiten. Google Pay unterstützt die Bank schon länger.

Apple Pay in der Schweiz kommt bald bei einer neuen Bank an den Start: Die UBS, die größte Bank des Landes, hat nun auf Twitter mitgeteilt, demnächst mit einer Apple Pay-Unterstützung aufwarten zu wollen. Auch hier können zunächst ausschließlich Kreditkartenkunden Apple Pay nutzen. Die UBS unterstützt schon länger den Zahlungsdienst Google Pay unter Android.

Wir freuen uns, Apple Pay bald in unser beständig wachsendes Angebot an mobilen Zahlungslösungen aufzunehmen. pic.twitter.com/1Q7467MD10 — UBS Schweiz (@UBSschweiz) April 24, 2020



In der Schweiz ist Apple Pay schon länger verfügbar als in Deutschland, die Liste der teilnehmenden Banken ist in den letzten Jahren indes immer länger geworden.

Genauer Zeitpunkt der Einführung von Apple Pay noch nicht bekannt

Wie das üblicherweise so ist, gibt es noch keine Hinweise auf einen konkreten Termin zur Einführung von Apple Pay, von solchen Ankündigungen wie sie heute kam, kann es bis dahin zwischen wenigen Tagen über Wochen bis Monate dauern.

In einer weiteren Meldung berichteten wir über die letzten Neuzugänge auf der deutschen Liste von Apple Pay-Partnern, zudem stießen zuvor die Volksbanken ebenfalls hinzu.

Somit fehlen in Deutschland nur noch wenige Institute wie etwa die Postbank bei Apple Pay.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!