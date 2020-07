Film-Tipp: „Greyhound“ mit Tom Hanks ab heute bei Apple TV+, eure Meinung ist gefragt

An dieser Stelle wollen wir euch noch mit einer kleinen Erinnerung in das Wochenende entlassen und sammeln gleichzeitig eure Meinungen zum neuesten Zugang auf Apple TV+. Darin spielt Tom Hanks den Captain eines amerikanischen Zerstörers im zweiten Weltkrieg, der im Laufe seiner Mission mit reichlich inneren und äußeren Konflikten zu kämpfen hat. Was haltet ihr von dem Film, war er sein Geld wert?

Apple TV+ erhielt heute einen Neuzugang, der einige Abonnenten vielleicht interessiert. In dem Film „Greyhound“ spielt Tom Hanks die Rolle des amerikanischen Captain George Krause. Er befehligt den Navy-Zerstörer Greyhound und sein Kommando wird für ihn zur Bewährungsprobe.

Apple sichert sich Rechte für 15 Jahre

Ursprünglich war geplant gewesen, „Greyhound“ im Kino anlaufen zu lassen. Daraus wurde nun Corona-bedingt nichts, sehr zum Leidwesen von Schauspieler Tom Hanks, dem das Aus für den Kinostart nach eigener Aussage „das Herz gebrochen“ hat, Apfelpage.de berichtete. Dennoch sei ein Start auf Apple TV+ das beste, was dem Film angesichts der Umstände passieren konnte, so der Star, der auch an der Produktion beteiligt war.

Apple hat die Rechte an „Greyhound“ für das Streaming für die kommenden 15 Jahre erworben.

Aber nun seid ihr gefragt: Wie findet ihr den Film? Immerhin soll Apple für den Streifen runde 70 Millionen Dollar hingelegt haben. Es ist der erste für das Kino produzierte Film, der alternativ auf einem Streamingdienst startet.

