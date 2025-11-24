„Family Plan 2“ kann nun auf Apple TV gestreamt werden

Serien sind für Apple TV das Steckenpferd, da gibt es richtig viele gute Inhalte. Bei den Filmen sieht das etwas anders aus, wobei sich hier alle Streamingdienste schwer mit den Eigenproduktionen tun. Wie dem auch sei, „Family Plan“ konnte uns leidlich gut unterhalten, und nun ist der zweite Teil verfügbar.

„Family Plan 2 “ kann nun gestreamt werden

Mark Wahlberg kehrt in seine Hauptrolle zurück und war auch Produzent des Films, auch Michelle McMonaghan und Zoe Colletti und Van Crosby sind in den Rollen der Kinder ebenfalls wieder in ihren Rollen zu sehen. Inhaltlich knüpft der zweite Teil am ersten Film an. Dan (Mark Wahlberg) hat den perfekten Urlaub für seine Frau Jessica (Michelle Monaghan) und ihre Kinder geplant, um im Ausland zu feiern – bis eine mysteriöse Figur aus seiner Vergangenheit (Kit Harington) mit unerledigten Angelegenheiten auftaucht. Ein internationales Katz-und-Maus-Spiel folgt, als Dan und seine Familie sich durch eine Reihe von Banküberfällen, Feiertags-Hijinks und Verfolgungsjagden inmitten malerischen europäisches Geländes kämpfen, streiten und sich verbinden.

„The Family Plan 2 — Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Der Film ist ab sofort bei Apple TV im Stream verfügbar und hier gibt es ein kleines Angebot: Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.