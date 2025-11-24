Home » Deals » Sonos in der Black Week bei Amazon – bis zu 30% Rabatt sind drin

24. November 2025

Patrick Bergmann

Sonos hat in den vergangenen 24 Monaten eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich, die vor allem auf deutlichen Fehlentscheidungen bei der App zurückzuführen sind. Rein von der Hardware gibt es wenig zu beanstanden, wenn man auf den Sound des Herstellers steht. Passend zur Black Week gibt es einige interessante Rabatte. 

Bis zu 30% Preisnachlass sind drin

Wie angesprochen tut sich die offizielle Sonos-App immer noch schwer, an den Funktionsumfang vor dem Wechsel heranzukommen. Hier sei an der Stelle die Alternative „Sonify“ (Affiliate-Link) hingewiesen, die von Lucas Titus entwickelt wurde und in Version 2 bereitsteht. Laut Rezensionen ist die App deutlich zuverlässiger und stabiler als das Original von Sonos selbst. Kommen wir nun zur Hardware zurück, hier sind bereits diverse Angebote bei Amazon angelaufen:

 

