Facebook Messenger unterstützt nun Face ID/ Touch ID

Man mag es kaum glauben, aber natürlich gibt es in der Tech-Welt auch noch Themen abseits von Apples WWDC, iOS 14 und Co. Einige Themen sind größer, die anderen eher kleiner. So wie beispielsweise das vor zwei Tagen veröffentlichte Update des Facebook Messenger im iOS App Store.

Unterstützt nun auch Face ID und Touch ID

Wie wir erst vor etwas mehr als einer Woche berichteten, plant Facebook für seinen Messenger die Unterstützung von Face ID bzw. Touch ID, um die Inhalte der einzelnen Konversationen vor neugierigen Blicken zu schützen.

Diese Funktion ist nun mit dem Update auf Version 270.0 im Facebook Messenger eingefügt worden. Das soziale Netzwerk nennt diese Funktion schlicht „App Sperre“ und parkt diese in den Einstellungen der Facebook Messenger-App.

Aktiviert Ihr diese Funktion, lässt sich die App nur noch nach erfolgter Autorisierung benutzen und Ihr könnt das iPhone ruhigen Gewissens auch mal jemand anderem überreichen. Außerdem lässt sich einstellen, wie viel Zeit bis zur Autorisierung vergehen soll. Die App gibt dabei verschiedene Zeitintervalle von sofort über 15 Minuten bis hin zu einer Stunde vor.

Scheint noch nicht flächendeckend ausgerollt

Falls jemand von euch diese Funktion in den Einstellungen der Messenger-App nicht finden kann, geht es ihm wie mir. Auch bei mir lässt sich die App Sperre zurzeit nicht aktivieren, da sie schlicht nicht vorhanden ist. Es könnte also sein, dass die Freischaltung von Facebook für dieses Feature nach und nach erfolgt. Dem schließt sich natürlich die Frage an, wer diese Funktion bereits mit dem Update auf Version 270.0 nutzen kann.

Über Feedback freuen wir uns in der Redaktion.

